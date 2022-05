América-MG x CSA: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

América-MG e CSA se enfrentam nesta terça-feira (10), no Independência, a partir das 19h (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO América-MG x CSA DATA Terça-feira, 10 de maio de 2022 LOCAL Independência - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rafael Traci - SC

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro e Johnny Barros de Oliveira - SC

Quarto árbitro: Antonio Marcio Teixeira da Silva - MG

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV 2, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta terça-feira (10), no Independência.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de vencer o Atlético-MG por 2 a 1 pelo Brasileirão, o América-MG volta as atenções para o duelo decisivo da Copa do Brasil.

Como venceu o primeiro jogo por 3 a 0, com gols de Eder, Matheusinho e Pedrinho, o Coelho pode até perder por dois gols de diferença para garantir a classificação às oitavas de final.

Do outro lado, o CSA, que vem de derrota para o Vasco por 1 a 0 na Série B, precisa golear por quatro ou mais gols de diferença para avançar na Copa do Brasil. Caso vença por tês gols de vantagem, a vaga será decidida nos pênaltis.

Ao contrário do América-MG, que entrou na competição apenas na terceira fase, o CSA eliminou o Atlético-BA e o Paysandu, nas duas fases anteriores.

A campanha do CSA na Copa do Brasil 2022

Atlético-BA 1 x 1 CSA - 23 de fevereiro de 2022

CSA 4 x 1 Paysandu - 16 de março de 2022

CSA 0 x 3 América-MG - 19 de abril de 2022

América-MG x CSA - 10 de maio de 2022, às 19h (de Brasília)

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 1 x 2 Atlético-MG Libertadores 4 de maio de 2022 Atlético-MG 1 x 2 América-MG Brasileirão 7 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Coritiba x América-MG Brasileirão 15 de maio de 2022 17h30 (de Brasília) Tolima x América-MG Libertadores 19 de maio de 2022 21h (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 1 x 1 Criciúma Série B 4 de maio de 2022 Vasco 1 x 0 CSA Série B 7 de maio de 202

Próximas partidas