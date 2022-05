América-MG x CSA: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa do Brasil 2022

O América-MG recebe o CSA nesta terça-feira (10), a partir das 19h (de Brasília), no Independência, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Como venceu o primeiro duelo por 3 a 0, o Coelho pode até perder por dois gols de diferença para garantir a classificação às oitavas de final.

Do outro lado, o CSA precisa reverter o placar e golear por quatro ou mais gols de diferença para avançar.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Independência, o América-MG não poderá contar com Wellington Paulista, Everaldo, Paulinho Bóia, Zé Ricardo e Alê, machucados.

Assim, como construiu boa vantagem fora de casa, o técnico Vagner Mancini pode poupar jogadores.

A boa notícia ficou pelo retorno do lateral esquerdo Marlon, recuperado de uma lesão no joelho direito.

Nação Americana, confira os relacionados pelo técnico Vagner Mancini para o duelo desta noite! 🐰💚#PraCimaDelesCoelho #SomosVolt pic.twitter.com/sVf8N8XytI — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) May 10, 2022

Já o CSA não poderá contar com o zagueiro Lucão e com o meia Lourenço, por já terem atuado na competição por outras equipes, além de Geovane, com desconforto na coxa esquerda.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do América-MG: Jailson, Arthur, Maidana, Conti e Cáceres; Lucas Kal, Juninho Valoura e Gustavinho; Pedrinho, Felipe Azevedo e Henrique Almeida.

Possível escalação do CSA: Marcelo Carné; Lucas Marques, Werley, Douglas e Ernandes; Giva Santos, Luiz Henrique (Gabriel) e Yann Rolim; Marco Túlio (Dalberto), Osvaldo e Bruno Mezenga.

DESFALQUES

AMÉRICA-MG:

Wellington Paulista, Everaldo, Paulinho Bóia, Alê e Zé Ricardo: lesionados

CSA:

Lucão e Lourenço: regulamento da CBF

Geovane: desconforto na coxa

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre América-MG e CSA será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view, nesta terça-feira (10).