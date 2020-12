América-MG x Cruzeiro: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico mineiro é válido pela 25ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico mineiro no Campeonato Brasileiro . Nesta quarta-feira (2), e se enfrentam no estádio Independência, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, do SporTV (menos para a região de MG) e do Premiere, na TV fechada.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO América-MG x Cruzeiro DATA Quarta-feira, 2 de dezembro de 2020 LOCAL Independência, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Vinnicius Silva/Cruzeiro EC)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, do SporTV (menos para a região de MG) e do Premiere, na TV fechada. Na, você acompanha o duelo clicando aqui

Dentro do G-4, o América-MG quer se impor e vencer o rival, que está em situação difícil na Série B. O técnico Lisca contará com Diego Ferreira e Sávio, que voltam após quarentena por covid-19. Por outro lado, Zé Ricardo é dúvida por desconforto muscular.

Já o Cruzeiro conheceu a sua primeira derrota sob o comando de Felipão e agora quer voltar a pontuar no campeonato para se manter longe do Z-4, e ainda sonhar com o G-4. Para a partida desta quarta, o treinador não poderá contar com o atacante Marcelo Moreno, suspenso após o terceiro cartão amarelo. Além disso, Henrique e Stênio seguem no departamento médico.

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli, Daniel, Messias, Anderson Jesus, João Paulo, Flávio, Juninho, Alê, Felipe Azevedo, Rodolfo e Ademir.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio, Cáceres, Manoel, Ramon, Patrick, Adriano, Jadsom, Régis, Pottker, Sobis e Airton.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Oeste 1 x 1 América-MG Série B 27 de novembro de 2020 América-MG 2 x 1 Juventude Série B 24 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x América-MG Série B 5 de dezembro de 2020 18h30 (de Brasília) América-MG x Série B 8 de dezembro de 2020 19h15 (de Brasília)

CRUZEIRO

VJOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 2 Confiança Série B 27 de novembro de 2020 0 x 1 Cruzeiro Série B 24 de novembro de 2020

Próximas partidas