América-MG x Coritiba: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Jogo acontece neste sábado (3), pela 25ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar na TV

América-MG e Coritiba se enfrentam neste sábado (3), no Independência, a partir das 20h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Sem perder há seis jogos (quatro vitórias e dois empates), o América-MG agora busca emplacar a quinta vitória consecutiva no Independência.

Para o confronto, o técnico Vagner Mancini terá os retornos de Alê e Benítez, enquanto Juninho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo.

Do outro lado, o Coritiba, com 25 pontos, luta para se afastar da zona de rebaixamento.

O técnico Guto Ferreira não poderá contar com o capitão Willian Farias, com dores na sola no pé. Henrique, Boschilia e Léo Gamalho, também estão fora, mas Val, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Avaí por 1 a 0 na última rodada.

Em 22 jogos disputados entre as equipes, o Coritiba soma 12 vitórias, contra quatro do América-MG, além de seis empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Coxa venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do CORITIBA: Alex Muralha; Natanael, Jhon Chancellor, Luciano Castán e Diego Porfírio; Willian Farias, Bruno Gomes e Fabrício Daniel; Egídio, Alef Manga e Adrián Martínez.

Possível escalação do AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Cáceres, Ricardo Silva, Éder e Marlon; Lucas Kal, Matheusinho e Martínez; Felipe Azevedo, Everaldo e Henrique Almeida.

Desfalques da partida

Coritiba:

Henrique, Perez e Léo Gamalho: departamento médico.

Willian Farias: dores na sola do pé.

América-MG:

Juninho: suspenso (terceiro cartão amarelo).

