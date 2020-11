América-MG x Corinthians: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Precisando vencer por dois gols de diferença para avançar, o visita o na noite desta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo pela Globo (apenas para SP e MG), na TV aberta, além do SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real, clicando AQUI.

A partida terá transmissão ao vivo na Globo (apenas para SP e MG), na TV aberta, além do SporTV e Premiere, na TV fechada.

Após ter perdido o primeiro jogo por 1 a 0, o Corinthians entra em campo precisando vencer por dois gols de diferença para avançar na Copa do . Em caso de vitória por apenas um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

Para o duelo, o técnico Mancini segue sem contar com Otero, Fábio e Gustavo Silva, que já atuaram na pelo , assim como Jô, com uma contratura na panturrilha esquerda.

