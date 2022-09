América-MG x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Classificado à final da Copa do Brasil, Timão volta a campo neste domingo (18) pelo Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Embalado com a classificação para a final da Copa do Brasil após vencer o Fluminense, o Corinthians volta as atenções para o Brasileirão. Neste domingo (18), às 18h (de Brasília), no Independência, o Timão visita o América-MG, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

O técnico Vítor Pereira deve mandar a base da equipe que eliminou o Tricolor no meio da semana, enquanto o América-MG, embalado com quatro vitórias e quatro empates nos últimos oito jogos, terá o retorno de Juninho, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Coritiba por 2 a 0.

Em 19 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma oito vitórias, contra quatro do América-MG, além de sete empates. No último confronto, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, as equipes empataram por 1 a 1.

Escalações:

Escalação do provável AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres, Iago Maidana, Éder e Marlon (Danilo Avelar); Lucas Kal, Emmanuel Martínez (Benítez) e Matheusinho; Pedrinho (Felipe Azevedo),Henrique Almeida (Mastriani) e Everaldo.

Escalação do provável CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera e Renato Augusto; Gustavo Mosquito; Yuri Alberto e Róger Guedes.

Desfalques

América-MG

Coelho pode entrar em campo sem desfalques.

Corinthians

Luan Freitas, Matheus Ferraz e David Duarte, no departamento médico, são desfalques certos.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O América-MG é favorito contra o Corinthians nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,50 na vitória do Coelho, $ 3,00 no empate e $ 3,00 caso o Timão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,55 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,50 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar os dois times irão balançar as redes, pagando-se $ 2,10 caso positivo, e $ 1,65 caso negativo.

Quando é?

• Data: domingo, 18 de setembro de 2022

• Horário: 18h (de Brasília)

• Local: Independência – Belo Horizonte, MG

• Arbitragem: BRUNO ARLEU (árbitro), MICHAEL CORREIA e THIAGO ROSA (assistentes), MICHEL PATRICK (quarto árbitro) e PABLO RAMON GONÇALVES (AVAR)