América-MG x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão Sub-20

Partida acontece nesta terça-feira (16), pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20; veja como acompanhar na TV

América-MG e Chapecoense se enfrentam nesta terça-feira (16), no SESC Alterosas, a partir das 16h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Na primeira fase, o América-MG ficou em terceiro lugar do Grupo A, com 18 pontos (cinco vitórias, três empates e uma derrota), enquanto o Corinthians terminou na vice-liderança do Grupo B, com 17 pontos (cinco vitórias, dois empates e duas derrotas).

No último encontro, válido pelo Brasileirão Sub-20 2021, o Timão venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do Corinthians Sub-20: Kauê; Léo Maná, Renato, João Pedro e Vitor Meer; Kayke, José Vitor, Matheus Araújo, Ryan e Biro; Felipe Augusto.

Possível escalação da América-MG Sub-20: Cassio, Adyson, Guilherme, Jonathan, Kevyn, Paulo, Rafa, Renato, Rodrigo, Arthur e Diogo.

Desfalques da partida

Corinthians:

sem desfalques confirmados.

América-MG:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO América-MG x Corinthians DATA Terça-feira, 16 de agosto de 2022 LOCAL SESC Alterosas - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Murilo Francisco Misson Junior (MG)

Assistentes: Luiz Antonio Barbosa e Pablo Almeida da Costa (MG)

Quarto árbitro: Francielly Fernanda Lima de Castro (MG)

Últimos resultados e próximos jogos

América-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 3 América-MG Brasileiro sub-20 7 de agosto de 2022 Araguari 0 x 4 América-MG Paulista sub-20 10 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinhians x América-MG Brasileiro sub-20 21 de agosto de 2022 16h (de Brasília) Uberlândia x América-MG Mineiro sub-20 24 de agosto de 2022 10h (de Brasília)

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 1 x 4 Corinthians Brasileiro sub-20 7 de agosto de 2022 Corinthians 2 x 2 Noroeste Paulista sub-20 10 de agosto de 2022

Próximas partidas