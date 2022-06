América-MG x Ceará: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Jogo acontece nesta quarta-feira (8), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

América-MG e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (8), no Independência, a partir das 19h (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Quando é?

JOGO América-MG x Ceará DATA Quarta-feira, 8 de junho de 2022 LOCAL Independência - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Douglas Marques das Flores - SP

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Alex Ang Ribeiro - SP

Quarto árbitro: Wanderson Alves de Sousa - MG

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira - SP

Informações da partida

Buscando emplacar a segunda vitória consecutiva no Brasileirão após bater o Cuiabá por 2 a 1 na última rodada, o América-MG está na briga para entrar no G-4. No momento, é o quinto colocado, com 14 pontos.

O técnico Vagner Mancini segue sem contar com o zagueiro Iago Maidana, que sofreu uma fratura no pé direito, além de Jori, Paulinho Bóia e Matheusinho, lesionados.

No CT Lanna Drumond, iniciamos a preparação para o duelo desta quarta-feira! 🐰💚



Saiba mais ➡️ https://t.co/qjf64yNPbg#PraCimaDelesCoelho #SomosVolt pic.twitter.com/NgqCbNKLTm — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) June 6, 2022

Do outro lado, o Ceará luta para se afastar da zona de rebaixamento. Com 10 pontos, o Vozão, soma apenas duas vitórias na Série A, além de quatro empates e três derrotas.

Para o confronto no Independência, o técnico Dorival Jr. terá o retorno de Richardson, suspenso no empate com o Coritiba na última rodada.

Lima, lesionado, e Luiz Otávio, que reclama de dores, não viajaram com a delegação e são desfalques certos. Gabriel Lacerda é o mais cotada para assumir a zaga.

Em 29 jogos disputados entre as equipes, o América-MG registra 12 vitóras, contra apenas seis do Ceará, além de 11 empates. No último encontro, em dezembro de 2021, empataram sem gols, válido pelo Brasileirão.

Prováveis escalações

América-MG: Jailson; Patric, Conti, Éder e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Felipe Azevedo, Aloísio e Gustavo.

Ceará: João Ricardo; Michel, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Richard Coelho (João Victor), Rodrigo Lindoso e Vina; Mendoza, Cléber e Erick.

Desfalques

América-MG

Iago Maidana, Jori, Paulinho Bóia e Matheusinho: lesionados

Ceará

Dentinho: transição física

Luiz Otávio e Lima: machucados

Últimos resultados e próximos jogos

América-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 1 América-MG Brasileirão 29 de maio de 2022 América-MG 2 x 1 Cuiabá Brasileirão 4 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x América-MG Brasileirão 12 de junho de 2022 16h (de Brasília) América-MG x Fluminense Brasileirão 15 de junho de 2022 21h30 (de Brasília)

Ceará

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 1 Ceará Brasileirão 1 de junho de 2022 Ceará 1 x 1 Coritiba Brasileirão 4 de junho de 2022

Próximas partidas