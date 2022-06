América-MG x Botafogo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Brasil

Partida acontece nesta quinta-feira (30), pelas oitavas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar na TV e na internet

América-MG Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (30), no Independência, a partir das 19h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e Premiere, na TV fechada, além do Globoplay e do Premiere FC, na plataforma de streaming. Na GOAL, você acompanha a partida em tempo real.

Nos últimos 13 jogos entre as equipes, o Botafogo venceu cinco vezes, o América ganhou quatro, além de quatro empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do AMÉRICA-MG: Cavichioli (Jailson), Patric, Éder, Avelar, Marlon, Lucas Kal, Juninho, Alê, Felipe Azevedo, Henrique Almeida e Everaldo.

Possível escalação do BOTAFOGO: Gatito, Kanu, Carli, Klaus, Saravia, Tchê Tchê, Del Piage, Hugo, Vinícius Lopes, Chay e Matheus Nascimento.

Desfalques da partida

América-MG:

Conti e Maidana: lesionados.

Botafogo:

Cuesta e Oyama: atuaram por outras equipes nesta edição da Copa.

Gustavo Sauer, Victor Sá, Rafael, Carlinhos, Diego Gonçalves e Lucas Fernandes: departamento médico.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O América-MG é favorito contra o Botafogo nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,10 na vitória do Coelho, $ 3,12 no empate e $ 3,81 caso o Fogão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $1,48 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 2,43 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se o placar final será par, pagando-se $ 1,87, ou ímpar, pagando-se $1,94.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO América-MG x Botafogo DATA Quinta-feira, 30 de junho de 2022 LOCAL Estádio Independência, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jean Pierre Lima (RS)

Assistentes: Leirson Martins e Lucio Flor (RS)

Quarto árbitro: Paulo Cesar da Silva (MG)

VAR: Daiane dos Santos (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Botafogo

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 0 x 1 Fluminense Brasileirão 26 de junho de 2022 Internacional 2 x 3 Botafogo Brasileirão 19 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Bragantino x Botafogo Brasileirão 4 de julho de 2022 20h (de Brasília) Cuiabá x Botafogo Brasileirão 10 de julho de 2022 19h (de Brasília)

América-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 3 x 0 América-MG Brasileirão 25 de junho de 2022 Fortaleza 1 x 0 América-MG Brasileirão 19 de junho de 2022

Próximas partidas