América-MG x Botafogo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão Sub-20

Partida acontece nesta domingo (31), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20; veja como acompanhar na internet

América-MG e Botafogo se enfrentam neste domingo (31), no SESC Alterosas, a partir das 16h (de Brasília), pela oitava rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da CBF TV, na internet.

Sem vencer há duas rodadas, o Coelho, com 14 pontos, briga pela ponta da tabela, enquanto o Alvinegro soma apenas sete, com duas vitórias, um empate e quatro derrotas.

Prováveis escalações

Possível escalação do América-MG Sub-20: Cassio, Adyson, Guilherme, Jonathan, Kevyn, Paulo, Rafa, Renato, Rodrigo, Arthur e Diogo.

Possível escalação do Botafogo Sub-20: Gabriel Toebe; Carlos Henrique, Kawan, Reydson e Felipe Vieira; Alysson, Kauê e Raí; Léo Pedro, Lucas Goiano e Maycon Vitor.

Desfalques da partida

América-MG:

sem desfalques confirmados.

Botafogo:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO América-MG x Botafogo DATA Domingo, 31 de julho de 2022 LOCAL SESC Alterosas - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

América-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 1 x 1 Atlético-MG Brasileiro Sub-20 22 de julho de 2022 América-MG 0 x 1 Nacional Brasileiro Sub-20 27 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Pouso Alegre Mineiro Sub-20 3 de agosto de 2022 15h (de Brasília) América-MG x Atlético-MG Brasileiro Sub-20 6 de agosto de 2022 15h30 (de Brasília)

Botafogo

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 0 Botafogo Brasileiro Sub-20 25 de junho de 2022 São Paulo 1 x 0 Botafogo Brasileiro Sub-20 2 de julho de 2022

Próximas partidas