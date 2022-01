América-MG x Botafogo na Copinha 2022: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Valendo vaga na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, América-MG e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira (18), às 19h (de Brasília), em Jaú, pelas quartas de final do torneio. A partida será transmitida ao vivo do SporTV, na TV por assinatura.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO América-MG x Botafogo DATA Terça-feira, 18 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Zezinho Magalhães - Jaú, São Paulo HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, transmite o jogo desta terça-feira, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. Na GOAL, você acompanha os lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na reta final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Botafogo e América-MG entram em campo em busca da classificação para a semifinal do torneio.

Antes de eliminar nos pênaltis o Resende nas oitavas de final, o Bota deixou para trás o São José e Taubaté no mata-mata.

Do outro lado, o América-MG encerrou a primeira fase na vice-liderança do grupo 11 com cinco pontos. Athletico-PR e Falcon foram eliminados nos pênaltis, e o Novorizontino nas oitavas de final.

Provável escalação do América-MG: Cássio; Julio; Rodolfo Moisés, Kevyn; Theo, Diogo, Mateus Henrique, Adyson; Kanté, Ighor Gabryel, Jurandir.

Provável escalação do Botafogo: Lucas Barreto, Ewerton, Reydson, Wendel Lessa e Jefinho, Kawan, Raí, Liberato e Kaué, Maranhão e Gabrlei Tigrão.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Botafogo é favorito contra o América-MG nas odds da Bet365 (veja as melhores opções aqui). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,80 no triunfo do Alvinegro, $ 3,40 no empate e $ 2,20 caso o América-MG vença.

As odds da Bet365 ainda aponta uma média de 2,5 gols na partida decisiva. Assim, paga-se $1,75 quem apostar que será igual ou superior a 2,5 gols, e $2,05 quem apostar menos de 2,25 gols.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Falcon 1 (4) x (5) 1 América-MG Copa São Paulo de Futebol Júnior 14 de janeiro de 2022 Novorizontino 2 x 5 América-MG Copa São Paulo de Futebol Júnior 16 de janeiro de 2022

