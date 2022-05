América-MG x Botafogo: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

O Botafogo visita o América-MG na noite deste sábado (21), às 21h (de Brasília), no Independência, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, três anos após o último encontro entre os rivais, válido pelo Brasileirão de 2018. Na ocasião, o Alvinegro venceu por 1 a 0.

O Coelho busca virar a chave após a eliminação da Copa Libertadores - no meio da semana empatou com o Tolima.

Do outro lado, o Botafogo chega embalado com duas vitórias consecutivas na Série A e busca seguir com a melhor campanha como visitante (sete pontos em três jogos).

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Independência, o América-MG chega com uma lista extensa de desfalques. Além de Wellington Paulista, Juninho e Matheusinho no departamento médico, o técnico Vagner Mancini não poderá contar com Iago Maidana, suspenso, e Aloísio, com dores musculares.

Com Conti ainda no departamento médico, Luan Patrick e Lucas Kal brigam por uma vaga na defesa.

Já o Botafogo pode ter apenas uma mudança na equipe que venceu o Fortaleza por 3 a 1 na última rodada.

Luís Castro pode optar pela entrada de Patrick de Paula no lugar de Lucas Fernandes.

Possível escalação do América-MG: Jaílson; Patric, Éder, Lucas Kal (Luan Patrick) e Marlon; Zé Ricardo, Juninho Valoura e Índio Ramírez (Alê); Pedrinho, Henrique Almeida e Felipe Azevedo.

Possível escalação do Botafogo: Gatito; Saravia, Kanu, Cuesta e Daniel Borges; Oyama, Tchê Tchê, Lucas Fernandes (Patrick de Paula ou Del Piage); Diego Gonçalves (Matheus Nascimento); Victor Sá e Erison.

DESFALQUES

BOTAFOGO:

Philipe Sampaio, Rafael e Gustavo Sauer: lesionados

Chay: resfriado

AMÉRICA-MG:

Conti, Wellington Paulista, Juninho e Matheusinho: departamento médico

Iago Maidana: suspenso

Aloísio: dores musculares

ARBITRAGEM

Árbitro: Raphael Claus - SP

Assistentes: Danilo Ricardo Simon e Neuza Ines Back - SP

Quarto árbitro: Ronei Candido - MG

VAR: Daniel Nobre Bins - RS

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre América-MG e Botafogo será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view, neste sábado (21).