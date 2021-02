América-MG x Boa Esporte: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times se enfrentam na primeira rodada do Campeonato Mineiro no sábado (27), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

América-MG e Boa Esporte estreiam no Campeonato Mineiro de 2021 neste sábado (27), às 19h (de Brasília), na Arena Independência, casa do Coelho. . A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, em pay-per-view . Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO América-MG x Boa Esporte DATA Sábado, 27 de fevereiro de 2021 LOCAL Arena Independência - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marco Aurélio Augusto Fazeka Ferreira

Assistentes: Magno Arantes Lira e Marcyano da Silva Vicente

Quarto árbitro: Vinicius Marcus Santos Marinho Gil

ONDE VAI PASSAR?



O América-MG vai fazer a estreia no Mineiro 2021 jogando em casa / Foto: Mourão Panda/América-MG/Divulgação

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, em pay-per-view. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

AMÉRICA-MG

O Coelho está se preparando para voltar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas antes, tem a disputa do Mineirão. O pontapé será dado contra o Boa, porém, para o confronto, o América-Mg tem algumas baixas: Leandro Carvalho e Lohan testaram positivo para Covid-19 e estão em período de isolamento social, além deles, Diego Ferreira está entregue ao departamento médico, se recuperação de uma lesão muscular na coxa.

Como dúvidas estão o goleiro Léo Lang, o lateral-direito Thalys, o meia Geovane e o atacante Felipe Azevedo. Todos sentiram desconfortos musculares durante a pré-temporada.

FIM DE TREINO! 🐰💚



Com foco na troca de passes e movimentações rápidas, o #Coelhão finalizou mais um treino no CT Lanna Drumond.



Saiba mais ➡️ https://t.co/2Fy73rfNpn#CoelhãoSérieA#PraCimaDelesCoelho #SomosSparta pic.twitter.com/4JlVRCh0PF — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) February 25, 2021

Provável escalação do América-MG: Airton; Joseph, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann, Lucas Luan; Flávio, Marcelo Toscano, Geovane (Gustavinho); Léo Passos, Carlos Alberto e Vitão.

BOA ESPORTE

Já para o Boa, a temporada 2020 não foi tão como o esperado. O time mineiro foi rebaixado para a Série D do Brasileirão. As expectativas do treinador Ariel Mamede são boas, ainda mais com um elenco bastante reformulado, que conta com 17 reforços e apenas sete remanescenetes.

Provável escalação do Boa Esporte: Carlos Miguel; Yuri Ferraz, Márcio, Admílton, Matheus Muller; Romeu, Guilherme Escuro, Digeuinho, Fabinho; Jefferson e Diego Ceará.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 1 x 1 Bolívar-BOL Amistoso de clube 23 de fevereiro de 2021 América-MG 2 x 1 Avaí Série B 29 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletic x América-MG Campeonato Mineiro 3 de março de 2021 19h15 (de Brasília) Pouso Alegre x América-MG Campeonato Mineiro 7 de março de 2021 19h (de Brasília)

BOA ESPORTE

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 1 x 1 Boa Esporte Série C 5 de dezembro de 2020 Boa Esporte 0 x 1 São Bento Série C 28 de novembro de 2020

Próximas partidas