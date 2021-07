América-MG x Atlético-MG: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo será neste sábado (10), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico em Minas! Neste sábado (10), América-MG e Atlético-MG se enfrentam no Independência, a partir das 19h (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO América-MG x Atlético-MG DATA Sábado, 10 de julho de 2021 LOCAL Independência, Belo Horizonte - MG HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Assistente VAR: Andre da Silva Bitencourt (RS)

ONDE VAI PASSAR?



Galo quer mais uma vitória no Brasileirão 2021 / Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, vão transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

Qual o número do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota, o América-MG vem de derrota e quer aproveitar o clássico para voltar a somar pontos no Campeonato e se afastar da zona de rebaixamento.

Hora de iniciar mais um dia de muito trabalho no CT Lanna Drumond! 💪🏿💪🏿#CoelhãoSérieA#PraCimaDelesCoelho #SomosVolt pic.twitter.com/WXTdWom8MZ — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) July 9, 2021

Já o Atlético-MG chega embalado após três vitórias consecutivas e vai em busca de mais uma vitória mirando a ponta da tabela. O técnico Cuca não poderá contar com Marrony, Vargas, Nacho, Keno e Rafael, lesionados.

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli, Eduardo, Eduardo Bauermann, Anderson Jesus, João Paulo, Zé Ricardo, Juninho Valoura, Marcelo Toscano, Rodolfo José, Ribamar e Felipe Azevedo.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson, Nathan, Réver, Júnior alonso, Mariano, Tchê Tchê, Allan, Zaracho, Arana, Hulk, Savarino e Marrony.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 1 Flamengo Brasileirão 7 de julho de 2021 Cuiabá 0 x 1 Atlético-MG Brasileirão 4 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Boca Juniors x Atlético-MG Brasileirão 13 de julho de 2021 19h15 (de Brasília) Corinthians x Atlético-MG Brasileirão 17 de julho de 2021 19h (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 4 x 0 América-MG Brasileirão 7 de julho de 2021 América-MG 2 x 0 Santos Brasileirão 3 de julho de 2021

Próximas partidas