América-MG x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Clássico é válido pela semifinal do Campeonato Mineiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e fazem nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Independência, o jogo de volta válido pela semifinal do . O tem a vantagem do empate após vencer o confronto de ida por 2 a 1. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (MG), na TV aberta e do Premiere no canal fechado. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO América-MG x Atlético-MG DATA Quarta-feira, 5 de agosto de 2020 LOCAL Independência - Belo Horizonte HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Bruno Cantini / Divulgação Atlético-MG

A partida terá transmissão ao vivo da Globo (MG), na TV aberta e do Premiere no canal fechado. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 21h30 (de Brasília), clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O América-MG terá que vencer o duelo por dois gols de diferença para alcançar a final do estadual. O Coelho não terá o volante Zé Ricardo, suspenso, além de Felipe Azevedo e Neto Berola, que seguem no departamento médico.

Já o Atlético-MG tem a vantagem de jogar pelo empate no Independência. O Galo não terá Gustavo Blanco, que se recupera de lesão, além de Diego Tardelli, com uma lesão no ligamento do tornozelo direito. O zagueiro Gabriel, por outro lado, não deve iniciar a partida entre os titulares, enquanto Guga, com dores musculares, é dúvida.

Rafael, Maílton (Guga), Réver, Júnior Alonso, Guilherme Arana, Allan, Nathan, Hyoran, Savarino, Marrony, Keno.

Provável escalação do América-MG: Airton, Leandro Silva, Messias, Bauermann, Sávio, Geovane, Juninho, Alê, Ademir, Felipe Augusto e João Paulo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 4 x 0 Patrocinense Campeonato Mineiro 29 de julho de 2020 Atlético-MG 2 x 1 América-MG Campeonato Mineiro 2 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Atlético-MG Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020 16h (de Brasília) Atlético-MG x Campeonato Brasileiro 12 de agosto de 2020 19h15 (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA URT 0 x 3 América-MG Campeonato Mineiro 29 de julho de 2020 Atlético-MG 2 x 1 América-MG Campeonato Mineiro 2 de agosto de 2020

Próximas partidas