América-MG x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Mineiro 2022

América-MG e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (12), no Estádio Independência, a partir das 16h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO América-MG x Atlético-MG DATA Sábado, 12 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Independência - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (12), no Independência.

MAIS INFORMAÇÕES

A partida entre América-MG x Atlético-MG será realizada no Estádio Independência. O clássico é válido pela sexta rodada do Campeonato Mineiro 2022.

O Atlético-MG conheceu a sua primeira derrota no Estadual. Na última rodada, foi derrotado pela URT por 1 a 0. Atualmente, aparece na vice-liderança com 10 pontos, dois a menos que o Cruzeiro por 12.

Do outro lado, o América-MG também com 10 pontos e na terceira posição, chega embalado co três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos.

Em 276 jogos disputados entre as equipes, o Galo soma 152 vitórias, 66 empates e 58 derrotas. No último confronto, o Atlético-MG venceu por 1 a 0 no Brasileirão 2021.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-MG

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 3 x 0 Patrocinense Mineiro 6 de fevereiro de 2022 URT 1 x 0 Atlético-MG Mineiro 10 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Athletic Mineiro 15 de fevereiro de 2022 21h (de Brasília) Atlético-MG x Flamengo Supercopa do Brasil 20 de fevereiro de 2022 16h (de Brasília)

AMÉRICA-MG

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 1 x 1 Athletic Mineiro 5 de fevereiro de 2022 Pouso Alegre 0 x 1 América-MG Mineiro 9 de fevereiro de 2022

Próximas partidas