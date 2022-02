América-MG x Atlético-MG: escalação, desfalques e mais do Campeonato Mineiro 2022

O Atlético-MG enfrenta o América-MG neste sábado (12), no Estádio Independência, às 16h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Mineiro.

Vindo de derrota para a URT por 1 a 0, o Galo pode assumir provisoriamente a liderança do Estadual. Atualmente, soma 10 pontos, dois a menos que o líder Cruzeiro.

Já o América-MG, assim como Atlético-MG, registra 10 pontos e quer a vitória para tomar a vice-liderança e, quem sabe, até a ponta da tabela do Mineiro.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto deste sábado (12), o Atlético-MG entrará em campo com o time titular. Ademir e Diego Godín brigam por uma vaga ao lado de Hulk.

"É um adversário sempre difícil de enfrentar. É um jogo de detalhes. É o início de temporada, é importante a gente usar esses jogos pra pegar ritmo de jogo. Acredito que nem todo mundo está 100% ainda fisicamente com o ritmo de jogo. Mas sem dúvida é sempre um jogo difícil jogar contra o América e espero que a gente tenha sucesso", afirmou o volante Jair.

Do outro lado, o América-MG entrará em campo sem Everaldo, com Covid-19. Rodriguinho é o favorito no ataque.

Possível escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Diego Godín e Guilherme Arana; Allan, Jair, Nacho e Zaracho; Ademir (Savarino) e Hulk.

Possível escalação do América-MG: Jori; Patric, Conti, Éder e Marlon; Lucas Kal, Juninho, Rodriguinho, Alê e Felipe Azevedo; Wellington Paulista.

DESFALQUES

ATLÉTICO-MG:

Eduardo Vargas: lesionado.

AMÉRICA-MG:

Everaldo: Covid-19

Matheus Cavichioli: recuperação de cirurgia no coração

Eduardo: transição física

Gabriel Gomes e Carlos Alberto: lesionados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre América-MG x Atlético-MG será transmitido ao vivo pela Globo (para MG), na TV aberta, e pelo SporTV, na TV fechada, neste sábado.