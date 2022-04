América-MG x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

América-MG e Athletico-PR se enfrentam neste sábado (30), no Independência, a partir das 16h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO América-MG x Athletico-PR DATA Sábado, 30 de abril de 2022 LOCAL Independência - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes - GO

Assistentes: Fabricio Vilarinho e Cristhian Passos - GO

Quarto árbitro: Ronei Candido Alves - MG

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira - SP

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, no Independência.

MAIS INFORMAÇÕES

Ainda sem vencer na Copa Libertadores - perdeu de virada para o Tolima por 3 a 2 no meio da semana -, o América-MG volta as atenções para o Brasileirão.

Na competição nacional, o Coelho soma três pontos, com duas derrotas (Avaí por 1 a 0 e Santos 3 a 0) e uma vitória (sobre o Juventude por 4 a 1).

Do outro lado, o Athletico-PR, que também foi derrotado no meio da semana para o Libertad por 1 a 0 na Libertadores, busca a vitória fora de casa para se afastar do risco de rebaixamento.

Depois de iniciar o Brasileiro com duas derrotas consecutivas, o Furacão se recuperou com a vitória sobre o Flamengo por 1 a 0 na última rodada.

Em 21 jogos disputados entre as equipes, o América-MG registra sete vitórias, contra oito do Athletico-PR, além de seis empates. No último confronto válido pelo Brasileirão de 2021, o Coelho venceu por 2 a 0.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 3 x 0 América-MG Brasileirão 24 de abril de 2022 América-MG 2 x 3 Tolima Libertadores 27 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Atlético-MG Libertadores 3 de maio de 2022 21h30 (de Brasília) Atlético-MG x América-MG Brasileirão 7 de maio de 2022 16h30 (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 0 Flamengo Brasileirão 23 de abril de 2022 Libertad 1 x 0 Athletico-PR Libertadores 26 de abril de 2022

Próximas partidas