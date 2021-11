América-MG sorteia iPhone no vestiário como forma de incentivo na briga por Libertadores

O América-MG sonha com uma vaga na próxima edição da Libertadores. Com as finais brasileiras nos torneios continentais e a posssibilidade de título do Atlético-MG na Copa do Brasil, até o nono colocado do Brasileirão pode garantir a classificação para o torneio de maior destaque da América do Sul em 2022.

Animada com a chance de conquistar uma vaga para o torneio pela primeira vez na história, a diretoria traça alternativas para manter o elenco na mesma toada. Será paga uma premiação pela vaga no torneio continental — o valor ainda é discutido nos bastidores —, e há até sorteios de celulares no vestiário.

Mais artigos abaixo

A diretoria já fez sorteio de modelos mais novos de iPhone para jogadores e comissão técnica nos últimos dias. Os nomes dos ganhadores não são divulgados, mas na oportunidade mais recente, o vencedor era um jovem recém-promovido do time sub-20. O garoto optou pela venda do aparelho para trocar o seu carro.

A ideia do clube, além de animar o vestiário comandado por Marquinhos Santos, é unir ainda mais o elenco. Os jogadores, de acordo com uma fonta próxima ao departamento de futebol, estreitaram laços após as ações promovidas pela cúpula.

A diretoria do América ainda faz cálculos para pagar uma premiação gorda ao elenco pela vaga na Libertadores de 2022. O clube gasta R$ 2,6 milhões por mês com a folha salarial do departamento futebol — isso inclui comissão técnica e jogadores. O montante é considerado baixo para a elite do esporte nacional. Por isso, a cúpula pretende pagar um 'bicho' alto para o clube.