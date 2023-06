América-MG x Millonarios ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (6), pela quinta rodada da fase do grupo F; veja como acompanhar na TV e na internet

O América-MG recebe o Millonarios nesta terça-feira (6), às 21h (de Brasília), no Independência, pela pela quinta rodada do F da Copa Sul-Americana de 2023. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming.

Na terceira posição do grupo com 4 pontos, o América-MG está em situação delicada na Sul-Americana. O Coelho precisa, além de vencer, ganhar também na última rodada, e ainda depende de outros resultados para conseguir se classificar na competição continental. Matheusinho, Dadá Belmonte, Adyson e Luan campos seguem fora.

Do outro lado, o Millonarios está na liderança do grupo, com 10 pontos. O time colombiano vai a campo com a necessidade de empatar para ficar perto da vaga na próxima fase.

Prováveis escalações

América-MG: Mateus Pasinato; Mateus Henrique, Maidana, Wanderson, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Breno; Everaldo (Felipe Azevedo), Mastriani, Aloísio.

Millonarios: Álvaro Montero; Juan P. Vargas, Elvis Perlaza, Jorge Arias e Andrés Llinás; Larry Vásques, Daniel Giraldo e Stiven Vega; Beckham Castro, Ramiro Brochero e Luis Paredes.

Desfalques

América-MG

Matheusinho, Dadá Belmonte, Adyson e Luan Campos estão no departamento médico.

Millonarios

Fernando Uribe e David Silva estão no departamento médico.

Quando é?