América-MG x Fortaleza ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram neste sábado (20), pela sétima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O América-MG recebe o Fortaleza na noite deste sábado (20), no Independência, em Belo Horizonte, às 18h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Em casa, o América-MG entra em campo buscando a sua primeira vitória no campeonato. O Coelho está na lanterna, com apenas 1 ponto marcado. No entanto, a equipe mineira chega empolgada para o confronto, após vencer o Internacional pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

"Temos um déficit no campeonato de 17 pontos, em seis jogos fizemos um ponto. Preciso desse espírito de quarta-feira. Esse espírito, essa determinação, essa organização tática", disse o técnico Vagner Mancini em entrevista coletiva.

Do outro lado, o Fortaleza quer manter a sua invencibilidade. O Tricolor é o oitavo colocado, com 10 pontos (duas vitórias e quatro empates). A equipe de Vojvoda, porém, vem de derrota pela Copa.

Em oito jogos entre as equipes, o América-MG venceu duas vezes e o Fortaleza ganhou oito.

Prováveis escalações

América-MG: Matheus Pasinato, Marcinho, Maidana, Ricardo Silva, Marlon (Danilo Avelar); Lucas Kal, Breno (Juninho), Benítez, Felipe Azevedo, Aloísio, Everaldo.

Fortaleza: João Ricardo; Dudu, Brítez, Ceballos e Lucas Esteves; Caio Alexandre, Lucas Sasha e Pochettino; Calebe, Guilherme e Romero.

Desfalques

América-MG

Matheusinho, Dadá Belmonte, Adyson e Luan estão no departamento médico.

Fortaleza

Titi, Pedro Rocha, Benevenuto, Fernando Miguel, Bruno Pacheco e Galhardo estão no departamento médico.

Quando é?