América-MG x Flamengo: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (26), pela 22ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Flamengo enfrenta o América-MG neste domingo (26), às 11h (de Brasília), no estádio Independência, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO América-MG x Flamengo DATA Domingo, 26 de setembro de 2021 LOCAL Independência - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva (RS) e Michael Stanislau (SC)

Quarto árbitro: Michel Patrick Costa (MG)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Marcelo Cortes / Divulgação Flamengo

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a vitória sobre o Barcelona de Guayaquil, no primeiro jogo da semifinal da Libertadores, o Flamengo volta as atenções para o Brasileirão buscando reduzir a diferença para o líder Atlético-MG.

Para este duelo, o técnico Renato Gaúcho deverá escalar um time praticamente reserva, isto porque, ele não deve contar com Diego Alves, Isla e Rodrigo Caio suspensos, além de Gabigol, Everton Ribeiro e Daviz Luiz, que nem viajaram para o jogo.

Do outro lado, o América-MG, vindo de dois empates e duas vitórias nos últimos quatro jogos, busca se afastar do risco de rebaixamento.

Para o confronto, o técnico Vagner Mancini terá o retorno do atacante Berrío, que deve aparecer no banco de reservas.

Provável escalação do Flamengo: Gabriel; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Bruno Viana (Léo Pereira), Renê; Willian Arão, Thiago Maia, Diego; Vitinho, Bruno Henrique e Pedro.

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Anderson Jesus, Ricardo Silva, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Ademir e Alê; Zárate e Ribamar.