América-MG e Aloísio Boi Bandido se reúnem para firmar contrato de um ano

O América-MG tem uma reunião, nesta quinta-feira (31), para firmar contrato com o estafe do atacante Aloísio Boi Bandido. O acordo deve se encerrar no fim de 2022, com opção de renovação por mais um ano, conforme apurado pela GOAL.

O jogador de 33 anos está livre desde que deixou o Guangzhou Evergrande, da China, no fim do ano passado. Ele chegou a conversar com o Avaí, mas se animou com a possibilidade de jogar a Copa Libertadores pelo América-MG — os mineiros estão no mesmo grupo de Atlético-MG, Independiente Del Valle, do Equador, e Tolima, da Colômbia.

Mais artigos abaixo

O presidente do América, Alencar da Silveira Júnior, será o responsável por se encontrar com Aloísio e seus representantes nesta quinta-feira. O jogador ajustará detalhes do contrato e realizará exames médicos em sua passagem pela capital mineira.

Nas duas últimas temporadas pelo Guangzhou Evergrande, 2020 e 2021, Aloísio somou 18 partidas, com quatro gols marcados.

Aloísio se destacou em sua passagem pelo São Paulo, em 2013. O atacante foi negociado para o Shandong Luneng, da China, no ano seguinte. A sua passagem pelo futebol asiático se estendeu até o fim de 2021.