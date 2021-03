América-MG x Cruzeiro: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (21), pela quinta rodada do Campeonato Mineiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Cruzeiro visita o América-MG neste domingo (21), às 16h (de Brasília), no Independência, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, antes da paralisação do estadual. A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (para MG), na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO América-MG x Cruzeiro DATA Domingo, 21 de março de 2021 LOCAL Independência - Belo Horizonte, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Emerson de Almeida

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Pablo Almeida

Quarto árbitro: Leonardo Rotondo

ONDE VAI PASSAR?



Raposa busca mais uma vitória no Mineiro / Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro

A TV Globo (para MG), na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, vão transmitir o jogo deste domingo (21), às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com quatro pontos disputados no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro registra um empate, uma derrota e uma vitória, até o momento.

Para o clássico, o técnico Felipe Conceição poderá realizar algumas mudanças na equipe. Jadson pode entrar no lugar de Matheus Barbosa, enquanto Rafael Sobis é tratado como dúvida.

🦊⚽ Manhã de mais bola rolando na Toca 2. Seguimos a preparação!



📸 @haddadbruno / Cruzeiro pic.twitter.com/d5f7UeINM4 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) March 19, 2021

Já o América-MG, com nove pontos, soma três vitórias e uma derrota no Estadual, e chega classificado para a segunda fase da Copa do Brasil, após a vitória sobre o Treze no meio da semana por 1 a 0.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres; Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Adriano, Jadson(Matheus Barbosa) e Claudinho (Marcinho); Felipe Augusto, Airton e Marcelo Moreno(Rafael Sobis).

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Joseph, Messias, Anderson e João Paulo; Sabino, Juninho e Alê; Leandro Carvalho, Léo Passos e Rodolfo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA São Raimundo 1 x 1 Cruzeiro Copa do Brasil 10 de março de 2021 Cruzeiro 1 x 0 Athletic Mineiro 14 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Tombense Mineiro 24 de março de 2021 17h (de Brasília) Boa x Cruzeiro Mineiro 27 de março de 2021 16h30 (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Pouso Alegre 1 x 2 América-MG Mineiro 6 de março de 2021 América-MG 0 x 1 Caldense Mineiro 14 de março de 2021

Próximas partidas