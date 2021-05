América-MG x Cruzeiro: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (9), pela semifinal do Campeonato Mineiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Cruzeiro visita o América-MG neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Independência, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Mineiro, precisando vencer por mais de um gol de diferença para chegar à final do estadual. A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (para MG), na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada.

QUANDO SERÁ?

JOGO América-MG x Cruzeiro DATA Domingo, 9 de maio de 2021 LOCAL Independência - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Coelho quer a vaga na grande decisão / Foto: Mourão Panda/América-MG

A TV Globo (para MG), na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, vão transmitir a partida deste domingo (9).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após a derrota no primeiro jogo da semifinal do Mineiro por 2 a 1, o Cruzeiro volta a campo precisando vencer por mais de um gol de diferença para avançar à decisão.

Aguardado entre os titulares, o atacante Airton pediu atenção redobrada para a equipe nos minutos finais, relembrando o gol da derrota sofrido no jogo de ida.

"Faltou foi concentração nos minutos finais. A gente fez um grande jogo no primeiro e no segundo tempo. Mas ficamos desatentos nos minutos finais e acabamos tomando a virada. Temos que ter foco nos 90 minutos porque temos condições de reverter este placar. Nosso time precisa manter a mesma pegada, intensidade, que vamos fazer uma boa partida, que vamos conseguir reverter este placar adverso que a gente tomou", disse o jogador, em entrevista ao GE.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Weverton, Ramón e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Rômulo; Airton, Sóbis e Bruno José.

Provável escalação da América-MG: Cavichioli; Diego Ferreira, Bauermann, Anderson e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho, Alê e Bruno Nazário; Rodolfo e Felipe Azevedo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 4 x 0 Patrocinense Copa do Brasil 25 de abril de 2021 Cruzeiro 1 x 2 América-MG Campeonato Mineiro 2 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Confiança x Cruzeiro Série B 29 de maio de 2021 A definir Cruzeiro x Juazeirense Copa do Brasil 2 de junho de 2021 A definir

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA URT 0 x 5 América-MG Campeonato Mineiro 25 de abril de 2021 Cruzeiro 1 x 2 América-MG Campeonato Mineiro 2 de maio de 2021

Próximas partidas