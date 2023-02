América-MG x Cruzeiro ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Mineiro

Equipes entram em campo neste sábado (4), pela terceira rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

América-MG e Cruzeiro fazem clássico na tarde deste sábado (4), às 16h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (MG), na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Após duas vitórias, o América-MG entra em campo querendo manter o 100% de aproveitamento no estadual. O Coelho pode terá Mateus Pasinato (goleiro) e Mikael (atacante)disponíveis, já que a dupla teve seu nome publicado. A baixa no time será Éder, lesionado.

Do outro lado, o Cruzeiro ganhou uma e empatou outra até o momento. A Raposa tem uma série de desfalques confirmados. No entanto, William e Gilberto podem estrear pelo clube.

Prováveis escalações

Escalação do provável América-MG: Cavichioli; Nino Paraíba, Maidana, Éder e Nicolas; Alê, Juninho e Benítez; Mateus Gonçalves (Dadá Belmonte), Felipe Azevedo e Aloísio (Henrique Almeida).

Escalação do provável Cruzeiro: Rafael Cabral; Wesley Gasolina (William), Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Bilu; Neto Moura e Ian Luccas (Ramiro); Nikão, Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto.

Desfalques

América-MG

Éder está machucado.

Cruzeiro

Matheus Davó está suspenso, enquanto Walisson não foi relacionado devido a desgaste físico, além de Anderson, Fernando Henrique e Mateus Vital continuarem no departamento médico.

Quando é?