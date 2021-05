América-MG x Atlético-MG: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (16), pelo jogo de ida da final do Campeonato Mineiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

América-MG e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (16), às 16h (de Brasília), no Independência, pelo jogo de ida da final do Campeonato Mineiro, buscando a vantagem para o jogo decisivo na próxima semana. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para MG), na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO América-MG x Atlético-MG DATA Domingo, 16 de maio de 2021 LOCAL Estádio Independência - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Galo busca a vantagem no primeiro jogo da final do Mineiro / Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

A Globo (para MG), e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo (16), às 16h.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de vencer o Cruzeiro no placar agregado por 5 a 2 na semifinal, o América-MG chega para o primeiro jogo da final mais descansado que o seu adversário Atlético-MG, que venceu o América de Cali por 3 a 1 no meio da semana e garantiu a classificação antecipada às oitavas de final da Copa Libertadores.

Por ter tido a melhor campanha da primeira fase, o Atlético-MG tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais para levantar o troféu

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga (Mariano), Igor Rabello, Junior Alonso (Réver) e Guilherme Arana (Dodô); Allan (Tchê Tchê), Jair e Nacho Fernández (Sávio); Savarino (Sasha), Keno (Hyoran) e Hulk (Diego Tardelli).

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Diego, Eduardo, Anderson e João Paulo; Juninho, Zé Ricardo e Bruno Nazário; Felipe Azevedo (Ademir), Alê e Rodolfo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 1 x 1 Tombense Mineiro 8 de maio de 2021 América de Cali 1 x 3 Atlético-MG Libertadores 13 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cerro Porteño x Atlético-MG Libertadores 19 de maio de 2021 21h (de Brasília) Atlético-MG x América-MG Mineiro 22 de maio de 2021 16h30 (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 2 América-MG Mineiro 2 de maio de 2021 América-MG 3 x 1 Cruzeiro Mineiro 9 de maio de 2021

