América-MG abre as portas para Deyverson, de saída do Palmeiras: "seria bem-vindo"

O presidente do América-MG, Alencar da Silveira Júnior, abriu as portas do clube para o atacante Deyverson, de saída do Palmeiras. Após o goleiro Jaílson convidá-lo para defender a equipe nas redes sociais (conforme foto abaixo), o dirigente se posicionou de forma favorável à sua chegada à Arena Independência: "Seria muito bem-vindo", disse o mandatário em breve contato telefônico com a GOAL.

Os mineiros ainda não fizeram contato para conversar sobre o centroavante de 30 anos e nem há nada previsto para os próximos dias. Contudo, devem avaliar a possibilidade de sua contratação, conforme apurado pela reportagem. A diretoria pensa na contratação de um atacante no mercado da bola e vê o atleta com bons olhos.

O único empecilho para a busca por Deyverson, que foi decisivo na conquista palmeirense do segundo título da Libertadores, é a questão financeira. Hoje, o jogador recebe cinco vezes mais o valor do teto salarial americano. Ele teria que se adequar aos padrões do clube para acertar uma transferência.

Um dos atrativos para Deyverson se mudar para o América-MG é o fato do time disputar a sua primeira edição de Libertadores. A equipe garantiu a classificação para a fase de grupos do torneio ao bater o Barcelona, de Guayaquil, na fase preliminar.

Deyverson tem contrato com o Palmeiras até 30 de junho de 2022. O atacante não renovará o seu compromisso na Academia de Futebol, onde chegou em julho de 2017 por empréstimo. De lá para cá, oscilou bons e maus momentos. No período, foi emprestado duas vezes para o futebol espanhol, jogando por Getafe e Alavés.

Na atual temporada, esteve em campo em nove oportunidades, entre Paulistão e Mundial de Clubes. Ele somou 160 minutos dentro das quatro linhas e marcou apenas um gol.