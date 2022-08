América-MG 1 x 1 Atlético-MG: gols no clássico, pênalti perdido e fim de jejum de Hulk

Com gols do camisa 7 do Galo e de Henrique Almeida, ambos no primeiro tempo, equipes ficam no empate e perdem chance de pulo na tabela

A clássico mineiro, de altos e baixos durante os pouco mai de 90 minutos, terminou no empate por 1 a 1, que não resolveu a vida de ninguém. depois de um primeiro tempo um pouco mais agitado, com os dois gols do jogo boas chances e um pênalti perdido, o segundo ficou bem abaixo do esperado, e viu o Galo perder muito do brilho que o fez um dos melhores do Brasil.

O começo do jogo foi bem disputado, com intensidade e muita busca pelo gol dos dois lados. Superior, o Galo foi quem conseguiu abrir o placar, com uma cobrança de falta de Hulk aos 9 minutos. O artilheiro atleticano encerrou o jejum ao bater uma falta rasteira, muito forte, um pouco antes da área.

O Coelho parece ter acordado quando levou o gol, e cresceu na partida ao mesmo tempo em que o Atlético deu uma recuada - foi a chance perfeita para o América pressionar mais o rival em busca do empate. E dos pés de Henrique Almeida os donos da casa conseguiram igualar o placar aos 18 minutos. Depois de uma jogada de bola trabalhada, o atacante recebeu na entrada da área e bateu no canto do goleiro Everson, sem chances de defesa.

Depois do gol o América seguiu com uma ligeira superioridade, mesmo com algumas chegadas mais rápidas do Galo. Em um dos ataques do Coelho, a arbitragem foi ao VAR checar uma mão de Rever dentro da área, e deu o pênalti aos donos da casa. Henrique Almeida pegou a bola, mas desperdiçou a chance de fazer mais um e virar o jogo. O atacante mandou no canto direito de Everson, que espalmou sem rebote.

Antes do final do primeiro tempo, o Galo ainda teve mais uma boa chance com Hulk, novamente de falta. No entanto, Matheus Cavichioli garantiu o empate na primeira etapa.

Na volta do intervalo, o Galo, que acabou levando alguns cartões no primeiro tempo - algo que não vinha acontecendo - voltou com algumas mudanças. Nos primeiro minutos, porém, o jogo estava morno, e os dois times iam enfrentando dificuldades. O Atlético não conseguiu desenvolver as jogadas, e o América, mais confortável com o resultado, não pressionava em busca da posse e bloqueava qualquer tentativa de subida do rival.

Próximo da metade do tempo, o América fez algumas mudanças e o jogo ameaçou dar uma melhorada - não necessariamente por esse motivo. aos 20 minutos, Wellington Paulista chegou com mais perigo, chutando no cantinho de Everson, mas o goleiro do Galo conseguiu a defesa.

Pouco depois, mais uma boa chance do América, desta vez com Aloísio. A bola foi cruzada na área, e Mariano afastou muito mal, deixando a sobra com o atacante adversário, que mandou uma bomba para o meio do gol, obrigando Everson a trabalhar novamente, agora em uma defesa que lembrou o movimento de uma manchete no vôlei.

Antes do 30, Pedrinho, que havia acabado de entrar, precisou sair ao sentir a coxa, forçando Cuca a fazer sua quinta substituição ainda bem longe do final do jogo.

Aos 29 e aos 31 foram as primeiras grandes chances do Galo na segunda etapa. Na primeira, Hulk cobrou uma falta, mas o efeito a fez quicar antes de chegar ao gol, enquanto na segunda, a bola foi cobrada na área, onde Rever tentou um peixinho que passou à direita da trave. Cavichioli não foi acionado até aqui na segunda metade. Em seguida, a partida esfriou novamente.

O empate manteve os dois times do G-12, o América - com 32 pontos - é o nono colocado, enquanto o Galo - com 36 - é sétimo e perde a chance de se aproximar do G-4 da Libertadores. O próximo compromisso do Coelho é no sábado (3), contra o Coritiba, novamente no Independência, e no dia seguinte, domingo (4), o Atlético-MG visita o Atlético-GO no Antônio Accioly.