América-MG 1 x 0 Corinthians: gol, Timão fora do G4 e Coelho subindo na tabela

Timão desperdiça a chance de retomar vaga no G4, enquanto Coelho fica próximo do G6

Após a classificação para a final da Copa do Brasil, o Corinthians voltou a entrar em campo na noite deste domingo (18). Fora de casa, o Timão foi derrotado por 1 a 0, na Arena Independência, pelo América-MG, com gol de Juninho.

O primeiro tempo foi de um nível muito baixo tecnicamente falando. As duas equipes erraram bastante e tiveram poucas chances de gol, mas, mesmo assim, o América conseguiu obrigar Cássio a fazer boas defesas.

Na segunda etapa, o jogo ficou mais aberto e as duas equipes trocaram ataques, mas sem muita efetividade. Tudo mudou aos 32 minutos, quando Mastriani deu assistência para Juninho marcar o único gol da partida.

Com o resultado positivo, o Coelho se aproximou ainda mais do G6 do Campeonato Brasileiro e chegou a 8ª colocação, com 39 pontos. O Timão, por outro lado, desperdiçou a chance de voltar ao G4 e estacionou nos 44 pontos.