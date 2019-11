América fica sem o acesso, Coritiba e Atlético-GO sobem: o resumo da rodada final da Série B

Coelho perde para time rebaixado e vê chance escapar; Figueirense comemora permanência na segunda divisão

O Campeonato Brasileiro terminou de forma emocionante neste sábado (30). Sobraram lágrimas no e no , enquanto no o choro foi de frustração após ser derrotado em casa por uma equipe já rebaixada e ver o acesso escapar de suas mãos. Alívio também foi a palavra no que, após um ano repleto de complicações, conseguiu escapar do rebaixamento por um triz.

Coritiba vence o e sobe



(Foto: Coritiba FC)

O Coritiba foi a Salvador enfrentar o Vitória e arrancou uma virada no segundo tempo para garantir a sua volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, após dois anos longe. Anselmo Ramon fez o gol do , enquanto Wanderley garantiu a vitória Branca.

ACABOOOU!! Com o triunfo de 2 a 1 sobre o Vitória com dois de Wanderley, Coxa volta à Série A do futebol brasileiro. Como é bom ver todo mundo sorrindo de novo! Obrigado, Nação Alviverde! Jogamos pela nossa história. Subimos por vocês.#SeguimosRumoAoAltoDaGlória #GuentaOsCoxa pic.twitter.com/zVU6rWUqTh — Coritiba (@Coritiba) November 30, 2019

América-MG perde para e fica em quinto



(Mourão Panda/América-MG)

O América-MG jogou em casa contra o São Bento, já rebaixado, sonhando com a classificação. Mas o que os mineiros não contavam era que o time do interior paulista estava disposto a atrapalhar o caminho. E conseguiu.

O São Bento ganhou por 2 a 1, com gols de Fábio e Guilherme Romão, enquanto Juninho descontou para o Coelho, que lutou até o final, mas acabou derrotado e não conteve as lágrimas de decepção após o apito final. Mesmo triste, a torcida mineira aplaudiu a equipe.

Que ano o América fez! Saíram da zona de rebaixamento para brigar pelo acesso até o último minuto da competição. Não faltou dedicação, os caras foram GRANDES! pic.twitter.com/U3IGcvKJwn — SporTV (@SporTV) November 30, 2019

Atlético-GO empata com Sport e também se classifica



(Foto: Atlético-GO)

O Atlético-GO recebeu o Sport, empatou por 0 a 0, e ficou ansiosamente aguardando pelo resultado final do jogo do América-MG para soltar o grito de alívio pelo retorno à Série A do Brasileirão.

O Atlético-GO empatou com o Sport e dependia de uma derrota do América-MG para subir de divisão. Assista ao momento que o Dragão confirma o acesso à Série A. Veja a tabela final da Série B: https://t.co/PWdw481Gqz pic.twitter.com/CnzLTxCdQf — globoesportecom (@globoesportecom) November 30, 2019

O Atlético Clube Goianiense está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro! 🔴⚫#RespeitaAsCores pic.twitter.com/TbK5lbBEvW — Atlético Goianiense (@ACGOficial) November 30, 2019

Alívio no Figueirense

Um ano conturbado, com crise financeira e com greve e protesto dos jogadores por falta de salários. Esse foi o ano do Figueirense. Mas mesmo com tantos problemas, o time catarinense tirou forças para conseguir escapar do rebaixamento e garantiu a sua permanência na Série B, ficando em 16º lugar, com 41 pontos.