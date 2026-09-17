Ameaçou pedir demissão: Klopp inicia sua jornada com a Alemanha com duas listas separadas e uma revolução nas convocações

Jürgen Klopp, o novo treinador da seleção da Alemanha, surpreendeu a todos ao adotar uma abordagem inovadora no anúncio da lista da equipe para o primeiro período de treinos sob seu comando.
Depois de permanecer sem cargo técnico desde que deixou o Liverpool há dois anos, Klopp ocupou o posto de diretor esportivo da Red Bull, além de atuar como consultor em diferentes áreas, antes de assumir o comando da Alemanha, sucedendo Julian Nagelsmann.
A primeira entrevista coletiva de Klopp teve acompanhamento minucioso, e ele não hesitou em ameaçar renunciar caso enfrentasse críticas que considerasse excessivamente duras.
O site "Foot Mercato" informou que Klopp adotou uma abordagem inovadora ao convocar duas listas separadas: a primeira, com 24 jogadores, para os confrontos contra a Holanda (24 de setembro) e a Grécia (27 de setembro) pela Liga das Nações da Uefa, e a segunda, com 21 jogadores, para os duelos contra a Sérvia (1º de outubro) e novamente a Grécia (4 de outubro). As duas listas vão se encontrar no dia 27 de setembro.
O treinador deseja dar a oportunidade de participação ao maior número possível de jogadores antes de dar os retoques finais em suas escolhas.
Entre os jogadores convocados, 16 disputaram a última Copa do Mundo, e outros 16 podem fazer suas primeiras partidas internacionais, incluindo 11 que recebem sua primeira convocação para a seleção alemã.
Entre eles estão Saïd El Mala, do Colônia, Noah Atubolu, do Eintracht Frankfurt, e seu companheiro de clube Younes Benhtalib, Mika Baur, do Celtic, e quatro jogadores do Freiburg: Max Rosenfelder, Philipp Treu, Yannik Engelhardt e Derry Scherhant.
Joshua Kimmich liderará a equipe, e Marc-André ter Stegen retorna após uma ausência de 15 meses.
O goleiro Finn Dahmen foi escolhido para ambas as listas. Entre as ausências mais notáveis estão Deniz Undav e Leroy Sané. Também foram cortados Oliver Baumann, além de Leon Goretzka, lesionado, e Angelo Stiller, doente.
Lista da Alemanha para os jogos contra Holanda e Grécia:
Goleiros: Finn Dahmen (Augsburg), Alexander Nübel (Beşiktaş), Marc-André ter Stegen (Ajax Amsterdã).
Defesa: Hennes Behrens (Augsburg), Yann Aurel Bisseck (Inter de Milão), Nathaniel Brown (Bayern de Munique), Max Rosenfelder (Freiburg), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern de Munique), Philipp Treu (Freiburg), Josha Vagnoman (Stuttgart).
Meio-campistas: Nadiem Amiri (Mainz), Bambis Konté (TSG Hoffenheim), Yannik Engelhardt (Freiburg), Chris Führich (Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern de Munique), Lennart Karl (Bayern de Munique), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Jamal Musiala (Bayern de Munique), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (Brentford), Anton Stach (Leeds United).
Atacantes: Younes Benhalib (Eintracht Frankfurt), Kai Havertz (Arsenal)
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Segunda lista da Alemanha para os jogos contra Sérvia e Grécia:
Goleiros: Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt), Finn Dahmen (Augsburg), Jonas Urbig (Bayern de Munique).
Defesa: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Finn Jeltsch (Stuttgart), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Malick Thiaw (Newcastle United).
Meio-campistas: Karim Adeyemi (Barcelona), Mika Baur (Celtic de Glasgow), Tom Bischof (Bayern de Munique), Saïd El Mala (Colônia), Brajan Gruda (RB Leipzig), Vitaly Janelt (Brentford), Felix Kiedl (Elversberg), Aleksandar Pavlović (Bayern de Munique), Derry Scherhant (Freiburg), Florian Wirtz (Liverpool).
Ataque: Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Nick Woltemade (Juventus de Turim).