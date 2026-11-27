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A Espanha entrou no último dia da campanha eleitoral antes da votação marcada para o próximo domingo, enquanto o primeiro-ministro socialista, Pedro Sánchez, tenta reverter as pesquisas de opinião, que favorecem o Partido Popular, de direita.

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E isso não terá apenas impacto político: as consequências podem se estender ao mundo do futebol, mais precisamente à organização da Copa do Mundo de 2030.

Há várias semanas, Alberto Núñez Feijóo, candidato do Partido Popular ao cargo de primeiro-ministro, insiste que a Espanha, que divide a organização do próximo Mundial com Portugal e Marrocos, não terá outra opção a não ser abandonar a candidatura caso não receba o direito de sediar a final.

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Em participação no programa de TV "El Chiringuito", no início deste mês de novembro, o líder do Partido Popular afirmou que a final deve ser disputada "onde é justo, onde é adequado e onde não há discussão: na Espanha".

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Questionado se, caso assuma a chefia do governo, defenderia a saída da Espanha da organização do torneio se Marrocos ficasse com a final, Feijóo foi categórico na resposta: "Sim. A resposta é sim".

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Feijóo acrescentou, em sua conta na rede social "X": "Recuperar o orgulho do nosso país passa também por não permitir que ninguém pise em nós... Não se humilha a primeira potência internacional do futebol".

A mesma posição aparece nas declarações do prefeito de Madri, José Luis Martínez-Almeida, que disse recentemente ao jornal "Sport": "A final tem que ser disputada aqui. Depois de tudo o que o futebol espanhol conquistou, vão mesmo nos tirar a final?".

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E prosseguiu: "Campeões do mundo no masculino e no feminino, nas categorias de base, campeões olímpicos... Temos os melhores estádios. Seria uma humilhação se a final fosse disputada em Marrocos. É claro que teríamos que reconsiderar a nossa participação".

No momento, a disputa entre Espanha e Marrocos para receber a final continua aberta.

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Madri aposta principalmente no Santiago Bernabéu, do Real Madrid, ou no Camp Nou, do Barcelona, enquanto Marrocos apresenta o projeto de construção de um estádio moderno em Benslimane, perto de Casablanca, com capacidade para cerca de 115 mil torcedores.

Por parte da Federação Internacional de Futebol, a Fifa, a decisão ainda não foi tomada, num momento em que as atenções também se voltam para a eleição presidencial da entidade, marcada para 18 de março, em Marrocos, que terá como candidatos o atual presidente, Gianni Infantino, o presidente da Federação Francesa, Philippe Diallo, e o ex-presidente da Federação Japonesa, Kozo Tashima.

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Em setembro, fontes próximas ao caso indicaram à emissora francesa "RMC Sport" que Infantino mantém uma relação estreita com a Federação Marroquina.

Alguns observadores acreditam que o presidente da Fifa pode aproveitar a reeleição para anunciar a realização de uma segunda final de Copa do Mundo em solo africano, depois da edição de 2010, na África do Sul.

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Mas a questão ainda não está definida, e a Fifa se apressou, em setembro, a amenizar as declarações de Fouzi Lekjaa, presidente da Federação Marroquina de Futebol, depois que ele afirmou que a final da Copa do Mundo de 2030 será disputada em seu país, "quer alguns gostem, quer não".