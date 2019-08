Ameaças após assalto tiram Ozil e Kolasinac de estreia do Arsenal na Premier League

Vítimas de tentativa de roubo de carro em julho, dupla estará fora da equipe no primeiro jogo da Premier; já que as autoridades investigam a situação

O anunciou que Mesut Ozil e Sead Kolasinac não farão parte da equipe que irá a campo pelo primeiro duelo da Premier League 2018-19, contra o , neste domingo (11). Segundo nota divulgada pelo clube, o motivo seria “ameaças aos atletas" que está sendo investigado pela polícia.

A dupla foi vítima de uma tentativa de roubo de carro no final de julho, após retornar para Londres depois de realiza pré-temporada com o time nos . Em nota o Arsenal disse: "Mesut Ozil e Sead Kolasinac não farão parte do elenco do nosso jogo de estréia contra o Newcastle United após ameaças aos atletas que estão sendo investigados pela polícia. O bem-estar de nossos jogadores e de suas famílias é sempre uma prioridade e tomamos essa decisão após conversar com os jogadores e seus representantes”, e seguiu.

“Estamos em contato com a polícia e estamos dando apoio contínuo aos jogadores e suas famílias. Estamos ansiosos para receber os jogadores de volta ao time o mais rápido possível.”

O Arsenal se recusou a comentar mais sobre a situação. Porém, fontes informaram à Goal que tanto Ozil quanto Kolasinac estão seguros e ilesos, apesar de terem sido alvos de incidentes distintos nos últimos dois dias.

Ozil e Kolasinac foram atacados pela primeira vez em 25 de julho por assaltantes mascarados supostamente armados com facas. Ambos os jogadores escaparam ilesos do incidente.

Dias depois, A polícia confirmou novos incidentes envolvendo os atletas, mas não conseguiu realizar nenhuma prisão e segue investigando os casos. Após o ocorrido, Ozil agradeceu aos fãs pelo apoio, enquanto Kolasinac acalmou os fãs nas redes sociais dizendo que estavam bem.