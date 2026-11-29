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Davy Rigo, diretor técnico do Feyenoord, da Holanda, revelou detalhes surpreendentes das negociações para a transferência do argelino Anis Hadj Moussa para o Al-Ittihad na última janela de verão. Segundo ele, as tentativas do clube saudita de fechar o negócio se transformaram em uma crise marcada por pressões e ameaças pessoais, que ele sofreu por insistir em recusar a saída do jogador.

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O Al-Ittihad havia incluído Hadj Moussa entre suas opções para reforçar o lado direito do ataque, após a transferência do francês Moussa Diaby para o Bayer Leverkusen, da Alemanha, e tentou chegar a um acordo com o Feyenoord nos últimos dias da janela de transferências de verão de 2026. As negociações, porém, não foram concluídas, apesar do aumento no valor da proposta financeira.

40 milhões de euros não foram suficientes!

Rigo relembrou os detalhes dessas negociações em declarações reproduzidas pelo site holandês "fcupdate.nl". Ele explicou que o Feyenoord recebeu uma proposta inicial de 30 milhões de euros pelo ponta argelino, antes de o Al-Ittihad elevar a oferta para cerca de 40 milhões, na tentativa de convencer o clube holandês a aceitar.

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"Nos últimos momentos, um clube da Arábia Saudita apresentou uma proposta enorme, e sofremos pressão de diferentes lados para nos obrigar a aceitar e concluir o negócio", disse o diretor técnico do Feyenoord.

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Mas a história não se limitou à divergência sobre o valor da transferência. Rigo revelou ter sofrido pressões sem precedentes, que chegaram ao ponto de receber mensagens com ameaças a membros de sua família, por causa de sua posição em relação ao negócio.

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"Quando você recebe ligações e sofre assédio de forma contínua, e chegam até você mensagens que envolvem até a sua família, isso certamente mexe com você. Nunca vivi nada parecido durante o meu período de trabalho na Bélgica", acrescentou.

A primeira parcela detonou a crise

Rigo explicou que a recusa do Feyenoord não esteve ligada apenas ao desejo de manter uma de suas peças ofensivas importantes, sobretudo porque o clube holandês já havia encerrado sua janela de transferências, mas também à forma de pagamento do valor da transferência e às garantias financeiras oferecidas pelo Al-Ittihad.

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Ele destacou que a primeira parcela oferecida pelo clube saudita não passava de 10% do valor total da transferência, enquanto o Feyenoord não obteve as garantias bancárias que havia solicitado para assegurar o restante dos pagamentos, o que levou a diretoria a manter sua posição contrária.

"Independentemente de você não querer vender um jogador importante depois de encerrar a sua janela de transferências, nós não recebemos nenhuma garantia bancária", afirmou.

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Ele explicou ainda que a ausência dessas garantias definiu sua posição nas negociações: "Isso fez com que eu superasse o assunto com facilidade, e depois de 48 horas tudo estava acabado".

Hadj Moussa segue até 2030

Assim, Anis Hadj Moussa permaneceu no Feyenoord, apesar das tentativas do Al-Ittihad de contratá-lo, e o clube saudita adiou a ideia de tê-lo no elenco após o fracasso das negociações nos últimos momentos.

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O ponta argelino, de 24 anos, tem contrato com o Feyenoord até o meio de 2030, e seu valor de mercado é de cerca de 28 milhões de euros, segundo o site Transfermarkt. Com isso, o futuro do jogador segue despertando interesse no mercado de transferências, principalmente depois da revelação dos detalhes da tentativa saudita anterior.