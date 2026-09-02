Um dos astros do Real Madrid recebeu um novo golpe fora dos gramados, depois que relatos espanhóis revelaram sua condenação em um caso de direção sob efeito de álcool, isso no momento em que ele se prepara para enfrentar a Justiça em outro processo que pode custar-lhe uma pena de dois anos e meio de prisão.

Trata-se do zagueiro Raúl Asencio, que enfrentará na próxima quinta-feira uma audiência judicial em sua cidade natal, na ilha de Gran Canaria, no âmbito de um caso que remonta ao verão de 2023, quando surgiu um vídeo escandaloso de duas jovens, uma delas menor de idade na época, durante umas férias que vários jogadores da academia do Real Madrid passaram em um clube de praia.

Apesar de Asencio não ter participado da gravação do vídeo nem aparecer em seu conteúdo, o Ministério Público o acusa de tê-lo mostrado a uma terceira pessoa, o que levou à abertura de uma investigação por violação de privacidade.

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O Ministério Público espanhol havia solicitado anteriormente a prisão do zagueiro do Real Madrid por dois anos, seis meses e um dia, mas o caso pode ter uma evolução favorável ao jogador, já que a lei espanhola, em casos como este, permite a extinção da responsabilidade criminal caso as duas vítimas aceitem oficialmente seu pedido de desculpas, com a retirada das acusações por parte do Ministério Público.

Por outro lado, o processo continua contra três de seus ex-colegas da academia do Real Madrid, Ferran Ruiz, Andrés García e Juan Rodríguez, por acusações diferentes daquelas dirigidas a Asencio, e que não se beneficiam da possibilidade de arquivamento da ação com base no perdão das vítimas.

As crises de Asencio não pararam neste caso, pois o jornal "Marca" revelou que o jogador foi recentemente condenado por dirigir sob efeito de álcool no sul de Gran Canaria, depois que a polícia o parou no último dia 16 de agosto enquanto ele conduzia seu carro.

O resultado do teste apontou um registro de 0,90 mg/litro de álcool, uma taxa que se aproxima de quatro vezes o limite máximo permitido, resultando em uma sentença que o multou em 14.400 euros e suspendeu sua carteira de motorista por oito meses.

Dessa forma, Asencio se encontra diante de uma nova crise judicial, em um momento em que o caso mais antigo, que pode afastá-lo dos gramados por dois anos e meio, ainda não foi resolvido, deixando o futuro do zagueiro do Real Madrid fora dos gramados cercado de grandes pontos de interrogação.

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