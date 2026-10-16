Ameaçada de perder duas vagas na Liga dos Campeões: França amplia um pouco a vantagem sobre Portugal

A França ampliou ligeiramente a vantagem sobre Portugal na disputa pelo quinto lugar no ranking de coeficientes da UEFA, mas sua liderança segue frágil depois de Portugal ter encurtado bastante a distância, segundo a emissora RMC, da França.

Atualmente, a França soma 70.296 pontos, com vantagem de 3.746 pontos sobre Portugal, sexto colocado com 66.550 pontos, após uma semana em que os clubes franceses conquistaram 4 vitórias e sofreram 3 derrotas nas três competições europeias.

Essa diferença é um pouco melhor do que a registrada depois da primeira rodada da Liga Europa, em 17 de setembro, quando era de 3.403 pontos.

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A terça-feira gerou temores de uma aproximação ainda maior de Portugal, após a vitória do Sporting de Lisboa sobre o Lens por 2 a 0, no único confronto entre um clube francês e um português na fase de liga desta temporada, e, em seguida, a pesada derrota do Lille para o Arsenal por 3 a 0.

Mas o cenário melhorou a partir de quarta-feira, com a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Manchester City por 4 a 2 no Etihad Stadium, seguida pelos triunfos do Lyon sobre o Crystal Palace por 3 a 2 e do Rennes sobre o OFI Creta por 2 a 1 na Liga Europa, além da vitória do Monaco em Sófia por 2 a 1 na Liga Conferência, na quinta-feira.

A nova derrota do Marselha em casa, por 1 a 0 diante do Olympiacos, não afetou muito o balanço da semana.

Balanço negativo para Portugal

Em contrapartida, o balanço dos cinco clubes portugueses foi pior, com duas vitórias (Sporting na Liga dos Campeões e Benfica na Liga Europa) e três derrotas (Porto na Liga dos Campeões, Torrense na Liga Europa e Braga na Liga Conferência).

A vantagem da França diminuiu consideravelmente durante o verão, já que o ranking é calculado com base nas últimas 5 temporadas. Assim, a França perdeu os pontos da sua produtiva temporada 2021-2022, na qual acumulou 18.416 pontos contra 12.916 dos clubes portugueses, o que reduziu uma vantagem que era de 10.332 pontos no verão passado.

Portugal também apresenta um desempenho melhor na atual temporada, com 6.300 pontos contra 5.214 da França.

O quinto lugar é de grande importância para os clubes franceses, pois garante 7 vagas nas competições europeias: quatro na Liga dos Campeões, uma delas via fases preliminares, duas na Liga Europa e uma na Liga Conferência.

Já a queda para o sexto lugar significaria a perda de duas vagas na Liga dos Campeões, pois apenas dois clubes se classificariam para o torneio na temporada 2027-2028, um deles de forma direta. Uma das vagas seria perdida definitivamente, enquanto a outra passaria para uma das duas competições inferiores (Liga Europa e Liga Conferência), fazendo com que o total de vagas europeias francesas caia de 7 para 6, caso Portugal ultrapasse a França.

Ranking de coeficientes da UEFA até 15 de outubro:

Inglaterra: 105.130 pontos Itália: 89.446 pontos Espanha: 84.743 pontos Alemanha: 82.830 pontos França: 70.296 pontos Portugal: 66.550 pontos Bélgica: 60.850 pontos Holanda: 53.729 pontos Turquia: 51.075 pontos Grécia: 45.812 pontos



