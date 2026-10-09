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Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Ameaça incendiária de Neville sobre o Manchester City: o inferno vai se abrir

G. Neville
Manchester City
Premier League
England

Neville alerta para o cenário aterrorizante

O analista esportivo e ex-astro do Manchester United, Gary Neville, afirmou que "o inferno vai se abrir" caso o Manchester City consiga conquistar o título da Premier League nesta temporada, em meio à decisão que condenou o clube por cometer graves irregularidades financeiras.

O Manchester City enfrenta um período de incerteza após ser considerado culpado de todas as acusações relacionadas à violação das regras financeiras da liga ao longo de nove temporadas, além da maioria das acusações ligadas à falta de cooperação com as investigações da Premier League. O clube foi acusado de "violar as regras da Premier League de forma sistemática por quase uma década". Em um relatório contundente sobre as 130 acusações contra o City, constatou-se também que eles ocultaram a quantia de 900 milhões de libras esterlinas em negócios comerciais "fictícios".

Por sua vez, o Manchester City sempre negou ter cometido qualquer irregularidade e prometeu provar sua inocência após apresentar um recurso formal. Há especulações de que o clube receba uma punição de perda massiva de pontos ou uma multa financeira enorme, mas o desejo do clube de travar uma batalha jurídica pode complicar ainda mais as coisas.

Neville acredita que o caso deve ser resolvido até fevereiro ou março para evitar o risco de o Manchester City levantar o título da liga. Falando no programa "Overlap Daily", Neville disse, de acordo com o jornal britânico "The Sun": "Será extremamente difícil assistir ao Manchester City vencer a liga neste ano".

E acrescentou: "Se o Manchester City levantar o título da Premier League em maio, acho que o inferno vai se abrir. Acredito que essa questão deve ser resolvida até fevereiro ou março".

Neville também alegou que o Manchester City não passará no teste de proprietários e acionistas da Premier League, baseando-se em sua experiência e conhecimento dos requisitos devido à sua propriedade do clube Salford City. Nesse sentido, ele acrescentou: "Na condição de proprietário e diretor, estou ciente dos critérios reais desse teste. Se for o mesmo teste que eu tenho de seguir para ser diretor e proprietário, eles vão fracassar nele. É simples assim".

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