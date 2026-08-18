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Ameaça direta a Bellingham: guerra por uma única vaga esquenta em Madri

J. Bellingham
A. Guler
Real Madrid
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J. Mourinho
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O que se passa na cabeça de Mourinho?

O Real Madrid parece caminhar para uma das disputas internas mais acirradas desta temporada, já que a posição de armador no esquema de José Mourinho terá espaço para apenas um: o turco Arda Güler ou o inglês Jude Bellingham.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o treinador português aposta, de acordo com suas novas ideias, em uma dupla na posição de meia-atacante atrás de Kylian Mbappé, como principal elo de ligação entre o meio-campo e o ataque, função que, a princípio, parecia praticamente garantida para Bellingham.

Mas a equação se inverteu por completo durante a pré-temporada. Enquanto Bellingham atrasou seu retorno aos treinamentos após participar da Copa do Mundo, Arda Güler aproveitou a oportunidade da melhor forma e roubou a cena como um dos jogadores de maior destaque do time nas partidas preparatórias.

Mourinho testou o astro turco inicialmente como volante, antes de recuá-lo para a posição de meia-atacante, na qual ele brilhou de forma notável e apresentou um nível acima de todas as expectativas, o que o colocou atualmente à frente.

De acordo com os últimos indícios, Güler leva vantagem para ser titular em detrimento de Bellingham na partida de estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol diante do Espanyol, no dia 22 de agosto, cabendo ao inglês redobrar os esforços caso queira recuperar seu lugar e tirar a posição do turco em grande fase.

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