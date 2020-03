"Ambicioso", Kane não descarta sair do Tottenham se equipe não melhorar

Especulado em vários clubes da Europa, artilheiro inglês deixou o futuro em aberto

O atacante Harry Kane disse em entrevista à emissora inglesa Sky Sports neste domingo que não descarta sair do e condicionou a permanência a uma evolução da equipe londrina.

Questionado se encerraria a carreira pelo clube no qual chegou aos 11 anos de idade, o artilheiro respondeu que não poderia dizer nem que sim e nem que não.

"Eu amo os Spurs, sempre amarei os Spurs. Mas é aquela coisa: se eu sentir que não estamos progredindo como uma equipe ou indo na direção certa, então não sou alguém para ficar lá apenas por isso. Sou um jogador ambicioso, quero evoluir, quero melhorar, quero me tornar um dos melhores jogadores do mundo", disse ele.

"Tudo depende do que acontece como equipe e de como progredimos como equipe. Portanto, não é definitivo que eu fique lá para sempre, mas também não é um não", completou.

Kane é visto como um dos nomes que devem agitar a próxima janela de transferências e já foi apontado como possível reforço de clubes como , , e .

Artilheiro e ídolo do Tottenham, o jogador bateu na trave duas vezes e foi vice-campeão da Liga dos Campeões e da quando era comandado por Mauricio Pochettino. Ele espera que o clube saia do quase agora com José Mourinho.

"Quando um técnico como ele chega e você sabe que ele foi campeão em todos os lugares, tenho certeza de que ele não tem intenção de não fazer isso nos Spurs. Do ponto de vista de um jogador, sabemos que temos um técnico de alto escalão, portanto cabe a nós fazer o nosso papel", afirmou.



Já sobre a paralisação da temporada por conta da pandemia do novo coronavírus, Kane disse ser contra os jogos avançarem pelos meses seguintes. "Para mim, o limite deve ser o final de junho. Se a temporada não for concluída até o final de junho, temos que olhar as opções e aguardar a próxima temporada", concluiu.