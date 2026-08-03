A pré-temporada está chegando ao fim, os primeiros jogos oficiais já foram disputados e o mercado de transferências está a todo vapor. A nova temporada da Eredivisie agora está realmente batendo à porta. Em uma série de prévias da temporada, analisamos nesta semana todos os dezoito clubes da Eredivisie. Neste artigo, o foco é o Ajax. Analisamos a janela de transferências, mergulhamos no estilo de jogo de Míchel, apontamos um jogador que pode surpreender e fazemos algumas outras previsões (ousadas) para a nova temporada.

Míchel, novo treinador do Ajax, tem uma missão pesadíssima pela frente: transformar novamente os Amsterdammers em candidatos ao título. No reforço do elenco, a aposta foi conscientemente em jogadores experientes que possam fazer a diferença de imediato. Se essa mudança de rumo será suficiente para recolocar o Ajax no topo, os próximos meses dirão.

A temporada 2025/26 foi, para o Ajax, uma daquelas para esquecer o mais rápido possível. Depois de o título nacional escapar por muito pouco sob o comando de Francesco Farioli, seu sucessor John Heitinga precisou voltar a fazer o time jogar um futebol atraente. No entanto, praticamente toda decisão tomada deu errado. Em uma única temporada, o time teve nada menos que três treinadores principais diferentes, e, com muito sofrimento, acabou garantindo via playoffs por vaga europeia um lugar na fase preliminar da Conference League.

O diretor técnico Jordi Cruijff então agiu com firmeza. Houve uma grande reformulação do elenco e, com nada menos que cinco reforços, o Ajax trouxe uma boa dose de experiência e liderança. O objetivo é cristalino: o clube precisa voltar a disputar títulos e reduzir a distância para o PSV. Por isso, será especialmente interessante ver se Míchel conseguirá transformar um elenco que, no papel, está muito mais equilibrado do que na temporada passada em uma equipe que convença semana após semana.

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Transferências de entrada e saída

Enquanto a diretoria do Ajax, no verão de 2025, mirava sobretudo reforços tecnicamente qualificados, nas últimas semanas a ênfase esteve прежде de tudo na experiência. Com Julian Brandt, Marcos Leonardo, Paulo Henrique e Tolu Arokodare, os Amsterdammers adicionaram a dose necessária de rodagem e qualidade ao elenco, enquanto a chegada de Marc-André Ter Stegen já vem sendo ventilada há semanas. Daley Blind também deve desempenhar um papel importante com sua experiência. Por Leonardo, o Ajax chegou até mesmo a desembolsar quase 20 milhões de euros.

Mesmo assim, também há riscos ligados a alguns desses jogadores. O goleiro Ter Stegen, de 34 anos, por exemplo, disputou apenas doze partidas oficiais nos últimos dois anos por conta de problemas de lesão, enquanto Blind já tem 36 anos. Ele não vai frear o desenvolvimento de Youri Baas e Dies Janse?

Cruijff, por sua vez, seguiu com a reformulação de forma intensa. Os altos salários Wout Weghorst e Branco van den Boomen saíram sem custos de transferência, enquanto Sivert Mannsverk foi vendido por uma quantia modesta. Pelo grande talento Sean Steur, o Ajax arrecadou nada menos que 23,5 milhões de euros. Além disso, com as saídas dos emprestados Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu e Viteszlav Jaros, também foi aberta uma boa margem na folha salarial. Isso também vale para Chuba Akpom, que se transferiu para o Ipswich Town por mais de 9 milhões de euros.

De todo modo, o Ajax ainda quer se reforçar nas próximas semanas com um novo volante, mas também parece ter de levar em conta uma saída de Mika Godts. O belga está fortemente na mira do Paris Saint-Germain, que já chegou a um acordo pessoal em linhas gerais com o destaque dos Amsterdammers e apresentou uma oferta inicial de 45 milhões de euros por ele.

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Resultados na pré-temporada

Como o Ajax entrou já na segunda fase preliminar da Conference League, começou cedo a preparação para a nova temporada. Nas últimas semanas, o foco de Míchel esteve principalmente em implantar seu estilo de jogo.

Os resultados tiveram importância secundária nesse processo. O Ajax abriu a pré-temporada com uma derrota por 3 a 1 para o Panathinaikos, depois da qual a confiança cresceu graças às vitórias sobre AEK Larnaca (1 a 0), Olympiakos (1 a 0) e Burnley (2 a 1). Entre esses jogos, também houve um empate por 1 a 1 com o VfL Bochum. Na segunda fase preliminar da Conference League, a equipe de Míchel também passou com autoridade pelo FK Vojvodina. Em dois jogos, o clube sérvio foi derrotado por nada menos que 8 a 2. Marcos Leonardo e Tolu Arokodare marcaram no domingo seus primeiros gols não oficiais com a camisa do time de Amsterdã contra o FC Volendam (1 a 3).

Os jovens grandes talentos Pharell Nash (18), Jinairo Johnson (19), Mohamed Abdalla (16) e Abdellah Ouazane (17) receberam todos oportunidades nas últimas semanas para se mostrar ao treinador espanhol. Entre eles, foi sobretudo Ouazane quem causou grande impressão. O meio-campista deu uma bela assistência no jogo de ida contra o Vojvodina e depois marcou o gol da vitória no amistoso contra o Burnley.

Oscar Gloukh também apareceu bem. Depois de uma temporada de estreia decepcionante em Amsterdã, o israelense mandou um recado claro a Míchel com um hat-trick no jogo de volta contra o Vojvodina.

O estilo de jogo

O estilo de jogo de Míchel é claro. O Ajax precisa tomar a iniciativa. A posse de bola é o ponto de partida. O treinador espanhol quer que sua equipe jogue adiantada, pressione cedo e crie chances com muita movimentação sem a bola. A recuperação imediata da posse também é uma parte importante de sua filosofia de futebol.

Com a bola, o Ajax parte de uma formação em 4-3-3 com um volante à frente da defesa. A partir daí, um dos laterais avança para o meio-campo, enquanto o outro se posiciona ao lado dos zagueiros. Assim, forma-se uma saída de bola com três defensores centrais e um volante protegendo o equilíbrio defensivo. O bloco ofensivo é composto por dois pontas, o lateral que avançou e dois meio-campistas de vocação ofensiva, que devem levar perigo entre as linhas e ao redor da área. O centroavante Marcos Leonardo precisa, nesse contexto, permanecer o máximo possível na referência. Espera-se do brasileiro que atue principalmente como finalizador.

Defensivamente, Míchel opta por uma equipe compacta, com pouca distância entre os setores. A partir disso, o Ajax pressiona alto com regularidade em uma formação 4-4-2, na qual o camisa 10 atua ao lado do centroavante.

Por enquanto, Míchel está satisfeito com a forma como seu time vem assimilando esses princípios. "Eu sempre digo que, quando um jogador vai à frente para pressionar, ele dá energia ao time. Se eu corro com uma determinada determinação para tirar a bola, o time sente que temos a energia para recuperar uma bola. Essa energia precisa fluir constantemente. Em cada ação, você mostra ao seu companheiro que quer ajudar."

"E para atacar, não precisamos de um, nem dois, nem três, nem quatro, nem dez, mas de onze jogadores. Queremos onze jogadores para atacar. Isso precisa acontecer com plena convicção e uma certa alegria", disse ele recentemente no site oficial do Ajax.

Para executar esse estilo de jogo da melhor forma, são necessários jogadores tecnicamente qualificados e taticamente inteligentes, que reconheçam os espaços e saibam ocupá-los. Isso também explica por que o Ajax buscou neste verão jogadores como Julian Brandt, Daley Blind, Caio Henrique e, quase certamente, Marc-André Ter Stegen.

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O jogador-chave

Talvez o segredo mais bem guardado desta janela de transferências tenha sido a chegada de Julian Brandt ao Ajax. O meia ofensivo de 30 anos assinou sem custos de transferência em Amsterdã e, depois de sete temporadas no Borussia Dortmund, inicia assim sua primeira aventura no exterior.

No papel, o jogador com 48 partidas pela seleção da Alemanha passa imediatamente a figurar entre os grandes destaques absolutos da Eredivisie. A principal questão é o quanto Brandt está realmente em forma, mas, se atingir seu nível, o Ajax terá um atleta que, com sua técnica, criatividade e visão de jogo, pode decidir partidas.

É exatamente esse o tipo de jogador que o Ajax frequentemente sentiu falta no meio-campo na temporada passada. O jogo ofensivo muitas vezes parecia travado e previsível demais, o que fazia os Amsterdammers dependerem com frequência da qualidade individual de Mika Godts. Com Brandt, Míchel passa a ter um meia ofensivo que pode ser acionado sob forte pressão, encontra soluções em espaços curtos e é capaz de deixar companheiros na cara do goleiro com um único passe em profundidade. Marcos Leonardo é um centroavante que pode tirar proveito disso.

Agora que uma grande transferência de Godts para o PSG parece cada vez mais realista e ainda há incerteza sobre seu eventual substituto, Brandt parece destinado a se tornar o jogador mais criativo do Ajax.

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Quem vai despontar?

Se Abdellah Ouazane conseguir manter o nível mostrado na pré-temporada, ele tem tudo para se transformar em uma sensação no meio-campo do Ajax nesta temporada. A concorrência na posição de camisa 10 é forte com a chegada de Julian Brandt e a presença de Oscar Gloukh, mas o jovem de 17 anos também pode atuar muito bem como camisa 8. Além disso, há bastante para ele aprender com os meio-campistas mais experientes do elenco.

Depois da vitória amistosa sobre o Burnley, Míchel rasgou elogios ao talento em entrevista ao Ajax Life e parece disposto a dar muitas oportunidades a ele na próxima temporada. "As atuações de Ouazane são de alto nível. Ele ainda precisa evoluir mais, mas certamente é um jogador que pode nos ajudar."

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Quando a temporada será um sucesso?

O Ajax encerrou a última temporada com uma desvantagem de nada menos que 28 pontos para o campeão nacional PSV. Ainda assim, o diretor técnico Jordi Cruijff expressou há alguns meses a ambição altíssima de voltar a disputar o título nacional imediatamente nesta temporada.

Essas palavras ganharam força neste verão. Com vários reforços experientes e de qualidade, o Ajax mostrou que quer partir para o ataque de imediato. Essa ambição, aliás, é fácil de explicar. A Holanda perdeu de forma definitiva para Portugal a sexta colocação no ranking de coeficientes da UEFA, o que significa que a Eredivisie passará a ter apenas uma vaga direta na Champions League a partir do verão de 2027.

Depois de algumas temporadas decepcionantes, os torcedores estão ansiosos novamente por uma equipe que dispute títulos. As expectativas, portanto, subiram bastante por causa da ambiciosa janela de transferências. Fazer uma investida séria pelo título nacional parece, assim, ser o objetivo mínimo para Míchel e o Ajax.

Previsões (ousadas)

Jogador do Ano: Julian Brandt. Se o alemão permanecer em forma, ele se tornará imediatamente o cérebro criativo do Ajax. Sua visão de jogo, técnica e experiência elevam o meio-campo a outro nível.

Maior decepção: Maher Carrizo. O Ajax investiu pesado no argentino no inverno passado, mas, por enquanto, ele ainda não deve contar com uma vaga entre os titulares. A paciência de Carrizo voltará a ser colocada à prova na próxima temporada com um papel de reserva. Não é tanto que o próprio Carrizo deixe muito a desejar, mas simplesmente há outros jogadores à frente dele na hierarquia.

Melhor reforço: Julian Brandt. Quem mais? O Ajax traz sem custos de transferência um internacional alemão com 48 jogos que atuou por anos no mais alto nível. O criativo jogador pode muito bem acabar sendo a melhor transferência da Eredivisie no verão.

Artilheiro: Marcos Leonardo. O brasileiro é um goleador comprovado. Com Brandt como garçom e abastecimento suficiente pelos lados do campo, ele será com folga o artilheiro do Ajax na temporada 2026/27.

Resultado europeu: Semifinal da Conference League. O Ajax tem mais qualidade individual do que muitos dos participantes e, por isso, pode ir longe. Para realmente conquistar o troféu, porém, tudo terá de se encaixar.

Posição final na Eredivisie: Segundo lugar. O Ajax recebeu uma grande injeção de qualidade neste verão, mas o PSV ainda é, por enquanto, o time a ser batido. É esperado que a defesa do PSV ainda seja bastante reforçada nas próximas semanas. O elenco do time de Eindhoven continua transbordando qualidade individual e conta com um número excepcionalmente alto de jogadores capazes de fazer a diferença. Se nomes importantes como Joey Veerman, Sergiño Dest e Ricardo Pepi só saírem no fim da janela sem substitutos à altura, a disputa pelo título ainda ficará completamente em aberto.

Na contagem regressiva para a primeira rodada da Eredivisie, destacaremos nesta semana todos os dezoito clubes. Quer saber quando a prévia da temporada do seu clube favorito será publicada? Pergunte nos comentários. E compartilhe também suas previsões (ousadas) sobre o Ajax.































