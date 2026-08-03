A pré-temporada está chegando ao fim, os primeiros jogos oficiais já foram disputados e o mercado da bola está a todo vapor. A nova temporada da Eredivisie agora está realmente batendo à porta. Em uma série de prévias da temporada, analisamos nesta semana todos os dezoito clubes da Eredivisie. Neste artigo, o foco é o Ajax. Analisamos a janela de transferências, mergulhamos no estilo de jogo de Míchel, apontamos um jogador que pode surpreender e fazemos algumas outras previsões (ousadas) para a nova temporada.

Míchel tem pela frente, como novo treinador do Ajax, uma missão extremamente difícil: transformar novamente o time de Amsterdã em candidato ao título. No reforço do elenco, a aposta foi deliberadamente em jogadores experientes que possam fazer a diferença de imediato. Se essa mudança de rumo será suficiente para levar o Ajax de volta ao topo, os próximos meses dirão.

A temporada 2025/26 foi, para o Ajax, uma daquelas para esquecer o mais rápido possível. Depois de o título nacional ter escapado por muito pouco sob o comando de Francesco Farioli, seu sucessor John Heitinga teve de voltar a fazer a equipe jogar um futebol atraente. No entanto, praticamente toda decisão tomada deu errado. Em uma única temporada, nada menos que três treinadores diferentes comandaram o grupo e, com muita dificuldade, acabou sendo assegurada via playoffs por vaga europeia uma vaga na fase preliminar da Conference League.

O diretor técnico Jordi Cruijff então agiu com firmeza. Houve uma reformulação pesada e, com nada menos que cinco reforços, o Ajax trouxe uma boa dose de experiência e liderança. O objetivo é cristalino: o clube precisa voltar a disputar títulos e diminuir a diferença para o PSV. Por isso, será particularmente interessante ver se Míchel conseguirá transformar um elenco que, no papel, está muito mais equilibrado do que na temporada passada em um time que convença semana após semana.

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Transferências de entrada e saída

Enquanto a diretoria do Ajax, no verão de 2025, mirava sobretudo reforços tecnicamente qualificados, nas últimas semanas a ênfase esteve antes de tudo na experiência. Com Julian Brandt, Marcos Leonardo, Paulo Henrique e Tolu Arokodare, o time de Amsterdã trouxe a rotina e a qualidade necessárias, enquanto a chegada de Marc-André Ter Stegen já vem sendo especulada há semanas. Daley Blind também deve exercer um papel importante com sua experiência. Por Leonardo, o Ajax desembolsou até quase 20 milhões de euros.

Ainda assim, também há riscos ligados a alguns desses jogadores. O Ter Stegen, de 34 anos, por exemplo, somou apenas doze jogos oficiais nos últimos dois anos por conta de problemas com lesões, enquanto Blind já tem 36. Ele não freia o desenvolvimento de Youri Baas e Dies Janse?

Cruijff, por sua vez, seguiu com a reformulação de maneira firme. Os altos salários Wout Weghorst e Branco van den Boomen saíram de graça, enquanto Sivert Mannsverk foi vendido por uma taxa de transferência modesta. Pelo grande talento Sean Steur, o Ajax arrecadou nada menos que 23,5 milhões de euros. Além disso, com a saída dos emprestados Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu e Viteszlav Jaros, também foi aberto um espaço considerável na folha salarial. O mesmo vale para Chuba Akpom, que se transferiu para o Ipswich Town por mais de 9 milhões de euros.

De todo modo, o Ajax ainda quer se reforçar nas próximas semanas com um novo volante, mas também parece ter de levar em conta uma saída de Mika Godts. O belga está claramente na mira do Paris Saint-Germain, que já tem um acordo pessoal encaminhado com o destaque do time de Amsterdã e fez uma proposta inicial de 45 milhões de euros por ele.

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Resultados na pré-temporada

Como o Ajax entrou já na segunda fase preliminar da Conference League, começou cedo a preparação para a nova temporada. Nas últimas semanas, o foco principal de Míchel foi a assimilação de seu estilo de jogo.

Os resultados tiveram importância secundária nesse processo. O Ajax abriu a pré-temporada com derrota por 3 a 1 para o Panathinaikos, após o que a confiança cresceu graças às vitórias sobre AEK Larnaca (1 a 0), Olympiakos (1 a 0) e Burnley (2 a 1). No meio disso, também houve empate em 1 a 1 com o VfL Bochum. Na segunda fase preliminar da Conference League, o time de Míchel também despachou o FK Vojvodina com autoridade. Em dois jogos, o clube sérvio foi derrotado por nada menos que 8 a 2. Marcos Leonardo e Tolu Arokodare marcaram no domingo seus primeiros gols não oficiais com a camisa do time de Amsterdã contra o FC Volendam (1-3).

Os jovens grandes talentos Pharell Nash (18), Jinairo Johnson (19), Mohamed Abdalla (16) e Abdellah Ouazane (17) receberam todos chances nas últimas semanas para se mostrar ao treinador espanhol. Entre eles, Ouazane foi especialmente quem mais impressionou. O meio-campista deu uma bela assistência no jogo de ida contra o Vojvodina e depois marcou o gol da vitória no amistoso contra o Burnley.

Oscar Gloukh também se impôs. Depois de uma temporada de estreia decepcionante em Amsterdã, o israelense mandou um recado claro a Míchel com um hat-trick no jogo de volta contra o Vojvodina.

O estilo de jogo

O estilo de jogo de Míchel é claro. O Ajax precisa tomar a iniciativa. A posse de bola é o ponto de partida. O treinador espanhol quer que sua equipe atue adiantada em campo, pressione cedo e crie chances com muita movimentação sem a bola. A recuperação imediata da posse também é uma parte importante de sua filosofia de futebol.

Com a bola, o Ajax começa a partir de uma formação em 4-3-3, com um volante à frente da defesa. A partir daí, um dos laterais avança para o meio-campo, enquanto o outro se posiciona ao lado dos zagueiros. Assim, forma-se uma saída com três zagueiros centrais e um volante que protegem o restante da estrutura defensiva. O bloco ofensivo é composto por dois pontas, o lateral projetado e dois meio-campistas de características ofensivas, que devem levar perigo entrelinhas e ao redor da área. O centroavante Marcos Leonardo precisa, nesse contexto, permanecer o máximo possível na referência. Espera-se do brasileiro que atue sobretudo como finalizador.

Defensivamente, Míchel opta por um time compacto, no qual as distâncias entre os jogadores permanecem curtas. A partir disso, o Ajax frequentemente pressiona alto em um 4-4-2, com o camisa 10 jogando ao lado do centroavante.

Por enquanto, Míchel está satisfeito com a maneira como sua equipe vem assimilando esses princípios. "Eu sempre digo que, quando um jogador avança para pressionar, ele dá energia ao time. Se eu corro com uma determinada determinação para roubar uma bola, o time sente que temos a energia para recuperar essa bola. Essa energia precisa fluir constantemente. Em cada ação, você mostra ao seu companheiro de equipe que quer ajudar."

"E para atacar não precisamos de um, nem dois, nem três, nem quatro, nem dez, mas de onze jogadores. Queremos onze jogadores para atacar. Isso precisa acontecer com total convicção e uma certa alegria", disse ele recentemente no site oficial do Ajax.

Para executar esse estilo de jogo da melhor maneira, são necessários jogadores tecnicamente qualificados e taticamente inteligentes, que reconheçam os espaços e também saibam ocupá-los. Isso também explica por que o Ajax recorreu neste verão a jogadores como Julian Brandt, Daley Blind, Caio Henrique e, muito provavelmente, Marc-André Ter Stegen.

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O jogador-chave

Talvez o segredo mais bem guardado desta janela de transferências tenha sido a chegada de Julian Brandt ao Ajax. O meia ofensivo de 30 anos assinou sem custos em Amsterdã e, depois de sete temporadas no Borussia Dortmund, inicia assim sua primeira aventura no exterior.

No papel, o jogador de 48 partidas pela seleção alemã passa a figurar imediatamente entre os grandes destaques da Eredivisie. A principal questão é o quão em forma Brandt realmente está, mas, se atingir seu nível, o Ajax terá um jogador capaz de decidir partidas com sua técnica, criatividade e visão de jogo.

Esse é exatamente o tipo de jogador que o Ajax muitas vezes sentiu falta no meio-campo na temporada passada. O jogo ofensivo frequentemente parecia travado e previsível demais, o que fazia o time de Amsterdã depender repetidamente da qualidade individual de Mika Godts. Com Brandt, Míchel passa a contar com um meia ofensivo que pode receber sob forte pressão, encontrar soluções em espaços curtos e deixar jogadores na cara do gol com um único passe em profundidade. Marcos Leonardo é um centroavante que pode se beneficiar disso.

Agora que uma grande transferência de Godts para o PSG se torna cada vez mais realista, e ainda há indefinição sobre seu eventual sucessor, Brandt parece pronto para se tornar o jogador mais criativo do Ajax.

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Quem vai despontar?

Se Abdellah Ouazane conseguir manter o nível da pré-temporada, tem tudo para se transformar em uma sensação no meio-campo do Ajax nesta temporada. A concorrência pela posição de camisa 10 é forte com a chegada de Julian Brandt e a presença de Oscar Gloukh, mas o jovem Ouazane, de 17 anos, também pode atuar muito bem como camisa 8. Além disso, ele tem muito a aprender com os meio-campistas mais experientes do elenco.

Depois da vitória amistosa sobre o Burnley, Míchel foi elogioso com o talento em entrevista ao Ajax Life e parece disposto a lhe dar muitas chances na próxima temporada. "As atuações de Ouazane são excelentes. Ele ainda precisa evoluir mais, mas certamente é um jogador que pode nos ajudar."

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Quando a temporada será bem-sucedida?

O Ajax encerrou a última temporada com uma desvantagem de nada menos que 24 pontos para o campeão nacional PSV. Ainda assim, o diretor técnico Jordi Cruijff expressou há alguns meses a enorme ambição de voltar a lutar imediatamente pelo título nacional nesta temporada.

Essas palavras ganharam força neste verão. Com várias contratações experientes e de forte qualidade, o Ajax mostrou que o clube quer partir para o ataque de imediato. Essa ambição, além disso, se explica bem. A Holanda perdeu definitivamente para Portugal a sexta colocação no ranking de coeficientes da UEFA, o que fará com que a Eredivisie tenha, a partir do verão de 2027, apenas uma vaga direta para a Champions League.

Depois de algumas temporadas decepcionantes, os torcedores anseiam novamente por um time que dispute títulos. As expectativas, portanto, aumentaram bastante por causa da ambiciosa janela de transferências. Sendo assim, fazer uma disputa séria pelo título nacional parece ser o objetivo mínimo para Míchel e o Ajax.

Previsões (ousadas)

Jogador do Ano: Julian Brandt. Se o alemão se mantiver em forma, ele se tornará imediatamente o cérebro criativo do Ajax. Sua visão de jogo, técnica e experiência elevam o meio-campo a outro nível.

Maior decepção: Maher Carrizo. O Ajax investiu pesado no argentino no último inverno, mas, por enquanto, ele ainda não deve contar com uma vaga no time titular. A paciência de Carrizo será novamente colocada à prova na próxima temporada com um papel de reserva. Não é tanto que o próprio Carrizo tenha muitas deficiências, mas simplesmente há outros jogadores acima dele na hierarquia.

Melhor reforço: Julian Brandt. Quem mais? O Ajax contrata sem custos um jogador de 48 jogos pela seleção alemã que atuou durante anos no mais alto nível. O criativo pode muito bem acabar sendo a melhor transferência do verão na Eredivisie.

Artilheiro: Marcos Leonardo. O brasileiro é um goleador comprovado. Com Brandt como garçom e abastecimento suficiente pelos lados, ele será com folga o artilheiro do Ajax na temporada 2026/27.

Resultado europeu: Semifinal da Conference League. O Ajax dispõe de mais qualidade individual do que muitos dos participantes e, por isso, pode ir longe. Para realmente conquistar o troféu, porém, tudo terá de se encaixar.

Classificação final na Eredivisie: Segundo lugar. O Ajax recebeu uma forte injeção de qualidade neste verão, mas o PSV segue sendo, por ora, o time a ser batido. Tudo indica que a defesa do PSV ainda será bastante reforçada nas próximas semanas. O elenco do time de Eindhoven continua transbordando qualidade individual e conta com um número excepcional de jogadores capazes de fazer a diferença. Caso pilares como Joey Veerman, Sergiño Dest e Ricardo Pepi só saiam no fim da janela de transferências sem reposições à altura, a disputa pelo título ainda ficará totalmente em aberto.

Na contagem regressiva para a primeira rodada da Eredivisie, destacamos nesta semana todos os dezoito clubes. Quer saber quando a prévia da temporada do seu clube favorito será publicada? Pergunte nos comentários. E compartilhe também suas previsões (ousadas) sobre o Ajax.































