A preparação está chegando ao fim, os primeiros jogos oficiais já foram disputados e o mercado de transferências está a todo vapor. A nova temporada da Eredivisie está agora realmente batendo à porta. Em uma série de prévias da temporada, analisamos nesta semana todos os dezoito clubes da Eredivisie. Neste artigo, o foco está no Ajax. Analisamos o verão de transferências, mergulhamos no estilo de jogo de Míchel, apontamos um jogador que pode surpreender e fazemos algumas outras previsões (ousadas) para a nova temporada.

Míchel, como novo técnico do Ajax, tem uma missão extremamente difícil: transformar o clube de Amsterdã novamente em um candidato ao título. No reforço do elenco, a aposta foi deliberadamente em jogadores experientes que possam fazer a diferença de imediato. Se essa mudança de rumo será suficiente para levar o Ajax de volta ao topo, os próximos meses dirão.

A temporada 2025/26 foi, para o Ajax, uma daquelas para esquecer o mais rápido possível. Depois de o título nacional ter escapado por muito pouco sob o comando de Francesco Farioli, seu sucessor John Heitinga teve de voltar a proporcionar um futebol atrativo. No entanto, praticamente toda escolha feita deu errado. Em uma única temporada, nada menos que três treinadores principais diferentes comandaram o grupo e, com muito sofrimento, a vaga na fase preliminar da Conference League foi garantida apenas via playoffs por vaga europeia.

O diretor técnico Jordi Cruijff então interveio com firmeza. Houve uma forte reformulação do elenco e, com nada menos que cinco reforços, o Ajax trouxe uma boa dose de experiência e liderança. O objetivo é cristalino: o clube precisa voltar a disputar títulos e reduzir a distância para o PSV. Será, portanto, particularmente interessante ver se Míchel conseguirá transformar um elenco que, no papel, parece muito mais equilibrado do que na temporada passada em uma equipe capaz de convencer semana após semana.

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Transferências de chegada e saída

Enquanto a diretoria do Ajax mirava, no verão de 2025, sobretudo reforços tecnicamente qualificados, nas últimas semanas a ênfase esteve em primeiro lugar na experiência. Com Julian Brandt, Marcos Leonardo, Paulo Henrique, Tolu Arokodare e Marc-André Ter Stegen, o clube de Amsterdã agregou a dose necessária de bagagem e qualidade. Daley Blind também deve desempenhar um papel importante com sua experiência. Por Leonardo, o Ajax desembolsou até quase 20 milhões de euros.

Ainda assim, há riscos ligados a alguns desses jogadores. O goleiro Ter Stegen, de 34 anos, por exemplo, fez apenas doze partidas oficiais nos últimos dois anos por causa de lesões, enquanto Blind já tem 36. Ele não atrasa o desenvolvimento de Youri Baas e Dies Janse?

Cruijff, por sua vez, fez uma seleção rigorosa. Wout Weghorst e Branco van den Boomen, donos de altos salários, saíram sem custos de transferência, enquanto Sivert Mannsverk foi vendido por uma quantia modesta. Pelo grande talento Sean Steur, o Ajax arrecadou nada menos que 23,5 milhões de euros. Além disso, com as saídas dos emprestados Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu e Viteszlav Jaros, também houve uma boa folga na folha salarial. O mesmo vale para Chuba Akpom, que se transferiu para o Ipswich Town por mais de 9 milhões de euros.

O Ajax quer se reforçar nas próximas semanas, em todo caso, com um novo volante, mas também parece ter de levar em conta uma saída de Mika Godts. O belga desperta forte interesse do Paris Saint-Germain, que já tem um acordo pessoal em linhas gerais com o destaque do clube de Amsterdã e apresentou uma oferta inicial de 45 milhões de euros por ele.

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Resultados na preparação

Como o Ajax entrou já na segunda fase preliminar da Conference League, começou cedo a preparação para a nova temporada. Para Míchel, as últimas semanas foram sobretudo dedicadas à assimilação de seu estilo de jogo.

Os resultados tiveram importância secundária nesse processo. O Ajax abriu a preparação com uma derrota por 3 a 1 para o Panathinaikos, após a qual a confiança cresceu graças às vitórias sobre AEK Larnaca (1 a 0), Olympiakos (1 a 0) e Burnley (2 a 1). Nesse meio-tempo, também empatou por 1 a 1 com o VfL Bochum. Na segunda fase preliminar da Conference League, a equipe de Míchel ainda despachou o FK Vojvodina com autoridade. Em duas partidas, o clube sérvio foi derrotado por nada menos que 8 a 2. Marcos Leonardo e Tolu Arokodare marcaram no domingo seus primeiros gols não oficiais com a camisa do clube de Amsterdã contra o FC Volendam (1 a 3).

Os jovens grandes talentos Pharell Nash (18), Jinairo Johnson (19), Mohamed Abdalla (16) e Abdellah Ouazane (17) receberam nas últimas semanas oportunidades para se mostrar ao treinador espanhol. Deles, especialmente Ouazane causou grande impressão. O meio-campista deu uma bela assistência no jogo de ida contra o Vojvodina e, em seguida, marcou o gol da vitória no amistoso contra o Burnley.

Oscar Gloukh também se destacou. Depois de uma temporada de estreia decepcionante em Amsterdã, o israelense mandou um recado claro a Míchel com um hat-trick no jogo de volta contra o Vojvodina.

O estilo de jogo

O estilo de jogo de Míchel é claro. O Ajax precisa tomar a iniciativa. A posse de bola é o ponto de partida. O treinador espanhol quer que sua equipe jogue adiantada em campo, pressione cedo e crie chances com muita movimentação sem a bola. A recuperação imediata da posse também é uma parte importante de sua filosofia de futebol.

Com a bola, o Ajax parte de uma formação 4-3-3 com um volante à frente da defesa. A partir daí, um dos laterais avança para o meio-campo, enquanto o outro se posiciona ao lado dos zagueiros. Assim, surge uma saída de bola com três zagueiros centrais e um volante que protegem o equilíbrio defensivo. O bloco ofensivo é formado por dois pontas, o lateral avançado e dois meio-campistas de vocação ofensiva que devem levar perigo entre as linhas e ao redor da área. O centroavante Marcos Leonardo precisa permanecer o máximo possível na referência. Espera-se do brasileiro que atue sobretudo como finalizador.

Defensivamente, Míchel opta por uma equipe compacta, com distâncias curtas entre os setores. A partir disso, o Ajax pressiona alto com frequência a partir de uma formação em 4-4-2, na qual o camisa 10 joga ao lado do centroavante.

Por enquanto, Míchel está satisfeito com a forma como sua equipe assimila esses princípios. "Eu sempre digo que, quando um jogador avança para pressionar, ele dá energia ao time. Se eu corro com determinada determinação para recuperar uma bola, o time sente que temos a energia para reconquistar a posse. Essa energia precisa fluir constantemente. Em cada ação, você mostra ao seu companheiro de equipe que quer ajudar."

"E para atacar não precisamos de um, nem de dois, nem de três, nem de quatro, nem de dez, mas de onze jogadores. Queremos onze jogadores para atacar. Isso precisa acontecer com total convicção e com certa alegria", disse ele recentemente ao site oficial do Ajax.

Para executar esse estilo de jogo da melhor maneira, são necessários jogadores tecnicamente habilidosos e taticamente inteligentes, que reconheçam os espaços e saibam ocupá-los. Isso também explica por que o Ajax chegou neste verão a jogadores como Julian Brandt, Daley Blind, Caio Henrique e Marc-André Ter Stegen.

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O jogador-chave

Talvez o segredo mais bem guardado desta janela de transferências tenha sido a chegada de Julian Brandt ao Ajax. O meia ofensivo de 30 anos assinou sem custos de transferência em Amsterdã e, após sete temporadas no Borussia Dortmund, inicia sua primeira aventura no exterior.

No papel, o jogador com 48 partidas pela seleção da Alemanha passa imediatamente a figurar entre os grandes destaques da Eredivisie. A principal questão é como está realmente a condição física de Brandt, mas, se ele atingir seu nível, o Ajax terá um jogador que pode decidir partidas com sua técnica, criatividade e visão de jogo.

Esse é exatamente o tipo de jogador de que o Ajax muitas vezes sentiu falta no meio-campo na temporada passada. O jogo ofensivo frequentemente parecia lento e previsível demais, fazendo com que o clube de Amsterdã dependesse repetidamente da classe individual de Mika Godts. Com Brandt, Míchel conta com um meia ofensivo que pode receber a bola sob forte pressão, encontrar soluções em espaços curtos e deixar companheiros na cara do gol com um único passe em profundidade. Marcos Leonardo é um atacante que pode se beneficiar disso.

Agora que uma grande transferência de Godts para o PSG se torna cada vez mais realista, e ainda há incerteza sobre um eventual substituto, Brandt parece pronto para se tornar o jogador mais criativo do Ajax.

Ajax

Quem vai despontar?

Se Abdellah Ouazane conseguir manter o nível apresentado na preparação, tem tudo para se transformar em uma sensação no meio-campo do Ajax nesta temporada. A concorrência pela posição de camisa 10 é forte com a chegada de Julian Brandt e a presença de Oscar Gloukh, mas o jovem de 17 anos também atua muito bem como camisa 8. Além disso, ele tem muito a aprender com os meio-campistas mais experientes do elenco.

Após a vitória no amistoso contra o Burnley, Míchel elogiou o talento em entrevista ao Ajax Life e parece disposto a lhe dar muitas oportunidades na próxima temporada. "As atuações de Ouazane são excelentes. Ele ainda precisa se desenvolver mais, mas certamente é um jogador que pode nos ajudar."

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Quando a temporada será bem-sucedida?

O Ajax encerrou a última temporada com nada menos que 28 pontos de desvantagem para o campeão nacional PSV. Ainda assim, há alguns meses o diretor técnico Jordi Cruijff expressou a ambição elevadíssima de já voltar a brigar diretamente pelo título nesta temporada.

Essas palavras ganharam força neste verão. Com várias contratações experientes e de qualidade, o Ajax mostrou que o clube quer atacar imediatamente. Essa ambição também é fácil de explicar. A Holanda perdeu definitivamente para Portugal a sexta posição no ranking de coeficientes da UEFA, o que fará com que a Eredivisie tenha, a partir do verão de 2027, apenas uma vaga direta na Champions League.

Depois de algumas temporadas decepcionantes, os torcedores voltam a ansiar por uma equipe que dispute títulos. As expectativas, portanto, subiram bastante após a ambiciosa janela de transferências. Assim, fazer uma campanha séria pelo título nacional parece ser o objetivo mínimo para Míchel e o Ajax.

Previsões (ousadas)

Jogador do Ano: Julian Brandt. Se o alemão continuar em forma, ele se tornará imediatamente o cérebro criativo do Ajax. Sua visão de jogo, técnica e experiência elevam o meio-campo a outro nível.

Maior decepção: Maher Carrizo. O Ajax investiu pesado no argentino no último inverno, mas, por enquanto, ele ainda não deve contar com uma vaga no time titular. A paciência de Carrizo voltará a ser colocada à prova na próxima temporada, com um papel de reserva. Não é tanto que falte algo ao próprio Carrizo, mas simplesmente há outros jogadores à sua frente na hierarquia.

Melhor reforço: Julian Brandt. Quem mais? O Ajax contrata sem custos de transferência um jogador com 48 partidas pela seleção da Alemanha, que atuou durante anos no mais alto nível. O criativo pode muito bem acabar sendo a melhor transferência da Eredivisie neste verão.

Artilheiro: Marcos Leonardo. O brasileiro é um goleador comprovado. Com Brandt como garçom e fornecimento suficiente pelos lados, ele será com folga o artilheiro do Ajax na temporada 2026/27.

Resultado europeu: Semifinal da Conference League. O Ajax tem mais qualidade individual do que muitos dos participantes e, por isso, pode ir longe. Para realmente conquistar o troféu, no entanto, tudo precisará se encaixar.

Classificação final na Eredivisie: Segundo lugar. O Ajax recebeu uma forte injeção de qualidade neste verão, mas o PSV continua sendo, por enquanto, a equipe a ser batida. É de se esperar que a defesa do PSV ainda seja reforçada significativamente nas próximas semanas. O elenco do clube de Eindhoven continua transbordando qualidade individual e conta com um número excepcional de jogadores capazes de fazer a diferença. Se peças-chave como Joey Veerman, Sergiño Dest e Ricardo Pepi só saírem no fim da janela de transferências sem substitutos à altura, a briga pelo título ainda ficará totalmente em aberto.

Todas as outras prévias da temporada

Na contagem regressiva para a primeira rodada da Eredivisie, destacamos nesta semana todos os dezoito clubes. Abaixo, você encontra as prévias dos clubes que já foram publicadas:

ADO Den Haag

AZ

Cambuur

Excelsior

Feyenoord

Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles

FC Groningen

NEC

Curioso para saber quando a prévia da temporada do seu clube favorito será publicada? Pergunte nos comentários. E compartilhe também suas previsões (ousadas) sobre o Ajax.