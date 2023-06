Amazonas x Manaus ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste domingo (11), pela 8ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

É fim de semana de clássico na terceira divisão. Amazonas e Manaus se enfrentam às 16h deste domingo (11), pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view.

O Amazonas faz boa campanha e mira a parte de cima da tabela, enquanto o Manaus demonstra certa irregularidade no meio da classificação.

Prováveis escalações

Amazonas: Fabian Volpi; Yuri, Luís Gustavo, Thiago Spice e Renan Castro; Jorge Jiménez, Philippe Guimarães e Rafael Tavares; Douglas Santos, Sassá e Luan Silva. Técnico: Lacerda.

Manaus: Reynaldo; Lucas Mota, Bruno Bispo, Douglas e Renan Luís; Gilson Alves, Felipe Baiano e Gabriel Correia; Johnatan Cardoso, Franklin e Henan. Técnico: Higo Magalhães.

Desfalques

Amazonas

Sem desfalques confirmados.

Manaus

Sem desfalques confirmados.

Quando é?