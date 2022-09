Amazonas FC x Pouso Alegre: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal da Série D

Depois de vencer o primeiro jogo por 1 a 0, time mineiro tem vantagem do empate para avançar à final; veja como acompanhar na internet

Já garantidos na Série C, o Pouso Alegre visita o Amazonas neste domingo (11), às 16h (de Brasília), no Carlos Zamith, pelo jogo de volta da semifinal da Série D do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do InStat TV, no streaming.

Como venceu o primeiro jogo por 1 a 0, o Pouso Alegre entra em campo com a vantagem do empate, enquanto o Amazonas precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à final. Caso repita o placar do duelo de ida, a classificação será decidida nos pênaltis.

O Amazonas não poderá contar com Ruan e Lucão, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Diogo Dolem e Luis Gustavo serão os substitutos.

Escalações:

Escalação do provável AMAZONAS FC: Luiz Henrique; Yuri Ferraz, Alison, Diogo e Rubran; Judá, Christian e Rafael Tavares; Luis Gustavo, Pedro Igor e Diogo Dolem.

Escalação do provável POUSO ALEGRE: Edson; Nando, Victor Pereira, Thuram e Foguinho; Serginho, Roldan, Neto Paraíba; Marcos Nunes, Iago e Ingro.

Desfalques

Amazonas FC

Ruan e Lucão, cumpriram suspensão e estão fora.

Pouso Alegre

O meia Gledson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo.

Quando é?

• Data: domingo, 11 de setembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Carlos Zamith – Manaus, AM

• Arbitragem: PAULO HENRIQUE DE MELO (árbitro), EDUARDO GONÇALVES e MARCOS DOS SANTOS (assistentes), MARCOS MATEUS (Quarto árbitro) e ELMO ALVES RESENDE (AVAR)