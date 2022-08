Partida acontece neste domingo (28), pelo jogo de volta das quartas de final da Série D; veja como acompanhar na internet

Amazonas e Portuguesa-RJ se enfrentam neste domingo (28), no Carlos Zamith, a partir das 16h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Série D. A partida terá transmissão ao vivo do InStat TV, no streaming.

Como empataram no primeiro jogo em 1 a 1, quem vencer avança à semifinal da Série C. Novo empate levará a decisão para os pênaltis.

Para o confronto, o Amazonas terá o retorno de Yuri Ferraz, que cumpriu suspensão no primeiro jogo, mas Robertinho, com dores musculares, segue fora.

Prováveis escalações

Possível escalação da Portuguesa-RJ: Paulo Henrique; Watson, Marcão, Leandro Amaro e Bruno Santos; Lucas Santos, Netinho e Cafu; Dija Baiano, Skilo e Emerson Carioca.

Possível escalação do Amazonas: Luiz Henrique; Biel Potiguar, Alison, Luis Gustavo e Henrique Ávila; Judá, Christian e Rafael Tavares; Miliano, Ítalo e Ruan.

Desfalques da partida

Portuguesa-RJ:

sem desfalques confirmados

Amazonas:

Robertinho: lesionado.

Quando é?

JOGO Amazonas x Portuguesa-RJ DATA Domingo, 28 de agosto de 2022 LOCAL Carlos Zamith - Manaus, AM HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor e Gustavo Marin Schier (RS)

Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Últimos resultados e próximos jogos

Portuguesa-RJ

JOGO CAMPEONATO DATA Nova Venécia 2 x 2 Portuguesa-RJ Série D 14 de agosto de 2022 Portuguesa-RJ 1 x 1 Manaus Série D 20 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Olaria x Portuguesa-RJ Copa Rio 31 de agosto de 2022 15h (de Brasília) Portuguesa-RJ x Olaria Copa Rio 8 de setembro de 2022 15h (de Brasília)

Amazonas

JOGO CAMPEONATO DATA Amazonas 2 x 1 Lagarto-SE Série D 14 de agosto de 2022 Portuguesa-RJ 1 x 1 Amazonas Série D 14 de agosto de 2022

Próximas partidas