O Valencia, da Espanha, enfrenta o risco de perder o astro do seu meio-campo, Javi Guerra, para o Barcelona, num momento em que o clube entra no mês de agosto com apenas 3 contratações e diversas posições em aberto, o que coloca o técnico Corberán diante de um grande desafio antes do início da nova temporada.

O jornal catalão Sport revelou que o Barcelona monitora o jogador internacional espanhol há algum tempo, e esse interesse ficou claro nos últimos dias no St. George's Park, na Inglaterra, onde as duas equipes treinam juntas, tendo sido visto Javi Guerra cumprimentando alguns de seus companheiros do Barcelona com quem jogou pela seleção espanhola.

Proposta iminente do Barça

As fontes indicaram que o Barcelona pode preparar uma proposta oficial nos próximos dias para contratar o meio-campista, especialmente após reavaliar suas opções caso descarte definitivamente a contratação do atacante argentino Julián Álvarez.

E, embora Julián Álvarez e Javi Guerra atuem em posições diferentes, a chegada do atacante ao Barcelona por uma quantia menor do que a esperada poderia proporcionar ao clube catalão certa liquidez financeira que lhe permita tentar contratar o astro do Valencia.

A multa rescisória aumenta amanhã

No Valencia, os dirigentes parecem tranquilos apesar de saberem do interesse do Barcelona, contando com o aumento do valor da multa rescisória no contrato do jogador a partir de amanhã, sábado, primeiro de agosto, de 40 para 60 milhões de euros, uma quantia que parece improvável que o Barcelona ou qualquer outro clube consiga alcançar diante da situação financeira atual.

No entanto, a situação pode mudar completamente caso uma proposta oficial chegue ao clube, já que não é possível prever a decisão do proprietário singapuriano Peter Lim quando o assunto é dinheiro, apesar das garantias tanto do Valencia quanto do jogador de que ele permanecerá no estádio Mestalla nesta temporada, que é o seu último ano com a equipe.

O Valencia numa corrida contra o tempo

O Valencia entra no mês de agosto em situação difícil, tendo fechado apenas 3 contratações, além do retorno de Guedes, com várias posições ainda em aberto, incluindo a de lateral-direito, goleiro reserva e ponta, o que coloca um grande peso sobre os ombros do técnico Corberán.

Os próximos dias seguem sendo decisivos para definir o destino de Javi Guerra, seja permanecendo no Valencia para a sua última temporada ou transferindo-se para o Barcelona numa negociação que pode redesenhar o mapa das transferências de verão no Campeonato Espanhol.