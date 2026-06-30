Amad Diallo: Lamentamos ter sido eliminados pela Noruega dessa maneira

O marfinense Amad Diallo, estrela do Manchester United, expressou sua frustração após a eliminação da Copa do Mundo de 2026, devido à derrota nos últimos minutos (2 a 1) para a Noruega, na noite de terça-feira, nas oitavas de final do torneio.

Diallo entrou como reserva e conseguiu marcar o gol de empate para a Costa do Marfim aos 74 minutos, antes que Erling Haaland garantisse a vitória da Noruega com um gol no último minuto.

Com essa vitória, a seleção da Noruega enfrenta o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo; a partida será disputada no próximo domingo à noite.

Em declarações ao site oficial da FIFA após a partida, Diallo disse: “Estamos muito decepcionados com a derrota, pois sabemos que temos muitos jogadores excepcionais, capazes de mudar o rumo da partida a qualquer momento”.

Ele acrescentou: “Estávamos jogando contra uma equipe com jogadores excepcionais, mas levamos um gol no final da partida e lamentamos ter sido eliminados dessa forma”.

E continuou: “Mas vamos tirar proveito deste torneio, pois é a primeira participação da nossa geração na Copa do Mundo”.

Em outras declarações divulgadas pelo site “Foot Mercato”, o astro do Manchester United disse: “Todos os marfinenses estão decepcionados. Eles acreditaram na nossa seleção e nesta geração. É uma experiência com a qual vamos aprender. Enfrentamos uma equipe de altíssima qualidade. Também estamos orgulhosos do que conquistamos, vamos aprender com nossos erros e voltar mais fortes”.

E completou: “O segundo gol foi fácil para eles; poderíamos ter defendido melhor. O resultado geral é positivo, mas também negativo. Fizemos história; passamos da fase de grupos. Mas também é negativo porque eu acreditava nessa geração”.

E concluiu: “Achei que poderíamos chegar a fases mais avançadas, e ver nossa eliminação nas oitavas de final é uma grande decepção para a Costa do Marfim. Tínhamos muita qualidade na equipe”.