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O jovem Alysson, do Aston Villa, descreveu sua atuação de destaque na Champions League como a realização de um sonho para ele e sua família. O ponta brasileiro foi o grande responsável por uma vitória dominante no Villa Park, que manteve a equipe de Unai Emery com 100% de aproveitamento na competição.

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Alysson brilha no cenário europeu

Alysson, a mais recente joia brasileira do Villa, não escondeu a empolgação depois de ajudar o time da Premier League a conquistar uma convincente vitória por 3 a 1 sobre o Viking. O jogador de 20 anos foi o grande destaque do confronto pela Champions League, atormentando a defesa norueguesa com suas arrancadas e sua habilidade técnica. Sua contribuição foi decisiva: ele participou de dois dos três gols que garantiram mais três pontos aos donos da casa.

A primeira participação decisiva do ponta veio quando ele sofreu uma falta dentro da área após uma de suas características arrancadas. Depois de uma breve revisão do VAR, o árbitro marcou o pênalti, e Emi Buendía cobrou com tranquilidade para ampliar a vantagem do Aston Villa. Alysson continuou sendo uma ameaça durante toda a partida e acabou provocando o terceiro gol quando sua finalização desviou e entrou, acabando com qualquer esperança de reação do Viking.

Emoção à flor da pele no cenário europeu

Getty Images

Sua atuação decisiva lhe rendeu o prêmio de melhor jogador da partida concedido pelo clube. O reconhecimento individual coroou uma noite memorável para o Villa e marcou mais um passo importante na trajetória de ascensão do clube na competição europeia. O jovem estava visivelmente emocionado em meio à atmosfera eletrizante no Villa Park. Em entrevista à VillaTV após a partida, ele refletiu sobre o momento e o chamou de uma verdadeira “noite dos sonhos” para si e sua família.

“Foi uma noite dos sonhos para mim, para minha família”, disse ele à VillaTV. “Estou muito orgulhoso, eu e meu time, meus companheiros. A expressão é ‘noite dos sonhos’. Para mim, é perfeito.”

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Paciência do brasileiro dá resultado

Para Alysson, o terceiro gol foi o resultado de sua determinação em deixar sua marca diante da torcida da casa. Embora o gol tenha sido posteriormente atribuído a um desvio no defensor Henrik Heggheim, o papel do brasileiro na criação da jogada foi inegável. Foi o mais perto que o atacante chegou de marcar por conta própria em uma partida europeia, e ele demonstrou satisfação com o impacto que teve no jogo.

Ao comentar sua contribuição individual no segundo tempo, o jogador de 20 anos mostrou satisfação com a influência que teve no resultado final. “Estou muito feliz”, acrescentou o ponta ao falar sobre o decisivo terceiro gol. “Tentei algumas vezes durante o jogo, então, nessa jogada, fiquei feliz. Estou muito feliz.”

Em busca de manter o embalo em todas as competições

Getty Images

Com a vitória, o Villa soma nove pontos em nove possíveis nas três primeiras partidas da fase de liga da Champions League. Com as ambições europeias em alta e a classificação direta para o mata-mata agora ao alcance, o Aston Villa tentará aproveitar o embalo ao voltar suas atenções para as competições nacionais. O time chega com confiança ao importante confronto de sábado pela Premier League contra o líder Manchester City.