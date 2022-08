Alyssa Thompson: a promessa americana que joga com garotos de olho na Olimpíada

A jovem já assinou um contrato com a Nike, ganhou prêmios nacionais e se comprometeu com Stanford enquanto busca um lugar na seleção feminina dos EUA

Tracey Kevins, a treinadora da seleção feminina sub-20 dos EUA, se lembra facilmente da primeira vez que viu Alyssa Thompson jogar. Ela estava procurando uma partida em 2018, quando o diretor do clube de Thompson, no sul da Califórnia, recomendou que ela assistisse a esse jovem talento brilhante que eles tinham.

Quando ele mencionou seu ano de nascimento, 2004, Kevins ficou surpresa. "Uau", disse ela. “Isso está muito à frente das faixas etárias com as quais estamos trabalhando no momento.”

"Sim", ele respondeu. — Mas acho que você precisa dar uma olhada nela."

O que a treinadora viu foi uma garota de 13 anos jogando com um time quatro anos mais velho que ela. Ela viu uma jogadora que chamou a atenção imediatamente, uma atacante “corajosa”, que não tinha medo de enfrentar jogadores. Quando você assiste Thompson hoje, você vê esses mesmos traços, a mesma eletricidade que te faz levantar da cadeira.

“Ela realmente conseguiu manter isso, o que é difícil à medida que você envelhece e percebe os perigos potenciais à sua frente”, diz Kevins à GOAL. “Ela não mudou muito. Mas nós realmente a vimos florescer nos últimos dois anos com os diferentes passos que ela deu ao longo de sua jornada.”

Esses passos sempre foram desafiadores e foram fundamentais para permitir que Thompson se desenvolvesse tão bem quanto ela.

Foi há três anos que Mario González, diretor do clube masculino Total Futbol Academy, recebeu uma ligação. Thompson e sua irmã mais nova, Gisele, que joga na seleção feminina sub-17 dos EUA, jogaram pelo TFA por um curto período anteriormente. Depois de jogar em times femininos por um tempo, seu pai queria um novo desafio para elas.

“Jogando com meninos nessa idade, o que pensávamos que seriam desafios acabou sendo na verdade um ponto forte para ambAs”, explica González à GOAL.

Alyssa joga no time sub-19 que joga na MLS Next, apesar de ainda ter apenas 17 anos. Ela é a única garota da liga.

“A velocidade do jogo é muito rápida e se você não passar a bola, os meninos estão em cima de você”, diz ela à GOAL. “Eles não dão tempo. Ou você se machuca, ou você tem um bom toque e passa por ali."

“Isso é definitivamente algo que aprendi e levei para o futebol das meninas também, o que é muito útil, porque é mais fácil analisar o campo.”

“A personalidade de Alyssa é muito fácil de lidar, é transcendente, no ponto em que ela é muito fácil de se relacionar, muito fácil de conversar, muito amigável”, acrescenta González. “Mesmo nos jogos difíceis que ela jogou contra os meninos, ela não foi fisicamente ou mentalmente rebaixada a um ponto em que ela caiu em lágrimas ou frustração, ou simplesmente desistiu de uma jogada ou quis ser substituída."

“Ela é muito resistente. Novamente, é apenas uma das características que ela tem. Sua personalidade permite que ela apenas brinque com as coisas.”

Isso permitiu que ela atingisse grandes níveis. Thompson foi a segunda jogadora mais jovem da lista dos Estados Unidos em seu triunfo no Campeonato da CONCACAF Sub-20, apenas mais velha que a recordista da NWSL, Olivia Moultrie.

Na base, Thompson marcou 48 gols em 18 jogos no ano passado, quando Harvard-Westlake ficou invicta, forma que a levou a ser nomeada Jogadora de Futebol Feminino do Ano da Gatorade National Girls. No ano que vem, ela irá para Stanford, um programa que produziu quatro das últimas cinco escolhas da NWSL.

Ela até assinou um contrato com a Nike, junto com Gisele, tornando-os os primeiros atletas do ensino médio a assinar um contrato de nome, imagem e semelhança com a marca esportiva.

E ela fez tudo isso enquanto ainda se destacava no atletismo e tirava notas altas.

“O melhor elogio que posso dar a ela é que se eu não soubesse que ela assinou (o acordo com a Nike), eu não saberia”, diz Kevins. “Ela não muda. Ela é uma jovem muito humilde. Ela vem de uma família muito boa que tem valores fortes em termos do que eles valorizam – e é para ela ser uma pessoa boa e completa.”

Parte da razão pela qual Thompson mantém os pés no chão, em meio a todos os aplausos, é porque ela também tem grandes objetivos.

“Eu só tenho que manter minha cabeça baixa e continuar trabalhando e os elogios e coisas assim virão”, diz ela. “Acho que é apenas algo que acrescenta à minha jornada. É incrível, mas também ainda tenho trabalho a fazer.”

"Ela é o que você chamaria de sonho de um treinador", explica González. “Ter uma jogadora de qualidade, com uma personalidade de qualidade, com a mente muito aberta para ser treinada."

“Ela recebe bem os pontos de treinamento, está disposta a tentar coisas diferentes em termos de abordagem para finalizar, cruzar ou defender. Acho que ela se desenvolveu e a melhor parte disso é que ela tem muito mais espaço para crescer.”

“Eu, com certeza, quero desenvolver minha finalização e minha variação de cruzamentos, porque sou uma ala”, diz Thompson. “Além disso, eu poderia jogar como número 9, às vezes. Então, se eu tiver uma chance, ser capaz de terminar essa chance, sem precisar de extras.”

Juntamente com esse desenvolvimento, os objetivos da jovem agora é fazer uma Copa do Mundo Sub-20 forte, já que os EUA tentam ganhá-la pela primeira vez desde 2012. Ela também gostaria de ter a chance de treinar com a seleção principal.

E quanto a longo prazo? "Definitivamente vencer as Olimpíadas em 2028, porque é em Los Angeles”, ela responde. “Espero que, eu e minha irmã, possamos estar juntos no time e vencer juntos. Isso seria muito legal.”

É um sonho ter tudo isso aos 17 anos, mas quando você tem o talento e o desejo que Thompson tem, você pode sonhar grande.

"A abordagem mental que ela tem, eu acho que é fenomenal para a idade dela", diz González, terminando com uma nota perfeita. “O fato de ela ser capaz de suportar tudo isso nessa idade, só mostra que acho que ela está no caminho certo para o que vier a seguir.”